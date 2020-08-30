В ООН сообщили об угрозе голода половине ливанцев

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К концу года более чем половине населения Ливана грозит нехватка продовольствия и голод из-за взрыва в порту Бейрута 4 августа. К такому выводу пришли эксперты Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии.

В сообщении отмечается, что порт являлся главной логистической инфраструктурой страны. Наряду с пандемией коронавируса и ростом безработицы взрыв может стать причиной того, что «свыше половины населения Ливана к концу этого года рискует столкнуться с нехваткой базового продовольствия».

В связи с этой угрозой комиссия подготовила рекомендательный курс реформ, которые помогут стимулировать экономику, преодолеть безработицу и улучшить ситуацию в различных секторах экономики, в особенности в сельском хозяйстве. Ранее ливанские власти оценили ущерб от взрыва в $15 млрд.

Взрыв произошел 4 августа. Взорвалось 2750 т аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с судна, принадлежавшего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. Корабль вез груз из Грузии в Мозамбик. Премьер-министр Ливана назвал причиной взрыва в Бейруте «многолетнюю коррупцию». За две недели до взрыва ливанские силовые ведомства предупреждали, что аммиачная селитра на борту корабля представляет угрозу. Власти отказались от международного расследования случившегося.

В результате взрыва была почти полностью или частично разрушена половина города, 300 тыс. человек остались без крыши над головой. По последним данным, в результате взрыва погибли 190 человек, 6500 пострадали.