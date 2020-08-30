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Путин поздравил Лукашенко с 66-летием

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, которому исполнилось 66 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время разговора лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества двух стран и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Главы государств также договорились встретиться в Москве в ближайшее время.

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Владимир Путин

Путин в пятый раз позвонил Лукашенко с начала протестов в Белоруссии. Последний раз президенты общались по телефону 24 августа. Тогда они обсудили политическую ситуацию в республике. Белорусский президент рассказал коллеге о мерах по стабилизации обстановки в стране. Главы государств также говорили о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом.

Российский президент признал выборы главы государства в Белоруссии состоявшимися. Лукашенко ранее назвал Путина своим хорошим другом.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Победу, по данным ЦИК, одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он переизбрался на шестой срок. После выборов в Минске и других городах республики начались протесты, которые продолжаются до сих пор. Люди требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

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Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, день рождения
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