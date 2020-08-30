Путин поздравил Лукашенко с 66-летием

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, которому исполнилось 66 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время разговора лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества двух стран и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Главы государств также договорились встретиться в Москве в ближайшее время.

Путин в пятый раз позвонил Лукашенко с начала протестов в Белоруссии. Последний раз президенты общались по телефону 24 августа. Тогда они обсудили политическую ситуацию в республике. Белорусский президент рассказал коллеге о мерах по стабилизации обстановки в стране. Главы государств также говорили о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом.

Российский президент признал выборы главы государства в Белоруссии состоявшимися. Лукашенко ранее назвал Путина своим хорошим другом.