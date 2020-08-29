Кремль заявил об отсутствии планов поехать в Минск у Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в Белоруссию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Агентство отмечает, что последний официальный визит Путина в Белоруссию состоялся в июне прошлого года.

Ранее государственное агентство БелТА сообщало, что осенью в Минске пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). На нем планировалось подписать стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года.

Заседание предыдущего совета из-за пандемии прошло в формате видеоконференции. По словам Пескова, формат осеннего саммита еще уточняется.