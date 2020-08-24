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Пандемия коронавируса ,  
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Путин и Лукашенко провели четвертый телефонный разговор за две недели

Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы они обсудили политическую ситуацию в Белоруссии, где после выборов президента 9 августа начались массовые протесты. Лукашенко сообщил о мерах, которые принимаются для стабилизации обстановке в стране. Помимо этого, президенты обсудили двустороннее сотрудничество в вопросах борьбы с коронавирусом, отмечает Кремль.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого» также сообщил о телефонном разговоре президентов, в ходе которого они договорились испытать российскую вакцину против коронавирусной инфекции на гражданах Белоруссии. Они в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний уже зарегистрированной вакцины.

За последние две недели это четвертый телефонный разговор Путина и Лукашенко, последний состоялся 18 августа. Тогда российский президент рассказал белорусскому коллеге о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу политической ситуации в Белоруссии. До этого Путин и Лукашенко договорились, что предпримут совместные действия в случае внешних угроз и «давления на республику извне».

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в третий раз за четыре дня
Политика
Владимир Путин

Первая российская вакцина была создана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава совместно с 48-м научно-исследовательским институтом Минобороны, его клинические испытания завершились в июле. Препарат получил название «Спутник-V».

Вакцина состоит из двух компонентов (два флакона по 0,5 мл) и вводится внутримышечно. Первым о ее регистрации сообщил президент Владимир Путин 11 августа. Глава центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что вакцина позволит обеспечить иммунитет против коронавируса минимум на два года после инъекции. В гражданский оборот она поступит с начала 2021 года.

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Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, переговоры, коронавирус, вакцина
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