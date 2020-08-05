Власти Ливана назвали взрыв в Бейруте катастрофой «в полном смысле слова»

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Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан назвал взрыв в порту Бейрута катастрофическим «в полном смысле этого слова». Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Он подтвердил, что спасатели уже обнаружили тела 100 погибших в результате взрыва. «Есть много сообщений, указывающих на то, что количество пропавших без вести превышает количество обнаруженных тел», — уточнил министр. Группы спасения и гражданской обороны продолжают разбор завалов и поиски пропавших.

Глава Минздрава указал, что в больницах не хватает мест, поэтому многие раненые из примерно 4 тыс. пострадавших до сих пор не получили медицинскую помощь. Кроме того, взрыв разрушил четыре местные больницы, пациентов из которых пришлось переводить в другие клиники, и серьезно повредил склады Минздрава. Хасан также напомнил об эпидемии коронавируса, все вместе это усугубляет последствия инцидента.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. По версии властей, во время сварочных работ на складе взорвалась аммиачная селитра, конфискованная еще в 2014 году. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб в сумму от $3 млрд до $5 млрд. Он уточнил, что во время работ на месте взрыва погибли десять спасателей. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб назвал взрыв национальным бедствием и попросил о помощи у «дружественных и братских стран».