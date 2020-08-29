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Протесты в Белоруссии ,  
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В совете оппозиции оценили слова Лукашенко о новой Конституции

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко о внесении изменений в Конституцию страны — это манипуляции и попытки задобрить протестующих. Об этом заявила член президиума белорусского оппозиционного координационного совета Мария Колесникова в ходе прямого эфира на YouTube.

По словам Колесниковой, оппозиция хочет, чтобы в Конституции были прописаны два основных пункта: ограничение президентских сроков до двух и увеличение полномочий парламента.

«Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента становится возможен импичмент, а это как раз то, чего он очень сильно боится. <...> На самом деле это такая манипуляция, попытка успокоить нас, как-то задобрить и в очередной раз ввести в заблуждение», — сказала Колесникова.

Белорусская оппозиция назвала свои методы основанными на Конституции
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<p>Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак и Сергей Дылевский на пресс-конференции координационного совета оппозиции Белоруссии, Минск</p>

Ранее Лукашенко допустил передачу своих полномочий после принятия новой Конституции. «Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу», — сказал он. При этом он пообещал, что новых выборов — взамен прошедших 9 августа — не будет.

Внесение «решительных поправок» в действующую Конституцию Лукашенко анонсировал в конце июня. Тогда он указывал на необходимость по-новому распределить полномочия властей разных уровней и передать часть прав «вниз — до председателей райисполкомов, губернатора».

Ранее с предложением провести референдум для пересмотра Конституции выступал бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, которого не допустили к участию в президентских выборах в качестве кандидата (18 июня он был задержан и помещен в изолятор КГБ). В беседе с РБК Бабарико объяснял важность такой реформы необходимостью восстановить правильную систему управления страной за счет разделения властей и введения ограничения числа президентских сроков.

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Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Конституция
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