В совете оппозиции оценили слова Лукашенко о новой Конституции

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Предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко о внесении изменений в Конституцию страны — это манипуляции и попытки задобрить протестующих. Об этом заявила член президиума белорусского оппозиционного координационного совета Мария Колесникова в ходе прямого эфира на YouTube.

По словам Колесниковой, оппозиция хочет, чтобы в Конституции были прописаны два основных пункта: ограничение президентских сроков до двух и увеличение полномочий парламента.

«Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента становится возможен импичмент, а это как раз то, чего он очень сильно боится. <...> На самом деле это такая манипуляция, попытка успокоить нас, как-то задобрить и в очередной раз ввести в заблуждение», — сказала Колесникова.

Ранее Лукашенко допустил передачу своих полномочий после принятия новой Конституции. «Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу», — сказал он. При этом он пообещал, что новых выборов — взамен прошедших 9 августа — не будет.