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Технологии и медиа ,  
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СМИ назвали срок летных испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал флота Советского Союза Горшков»
Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Запуск перспективной российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках летных испытаний состоится в сентябре с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков». Об этом ТАСС рассказали два источника в оборонно-промышленном комплексе на форуме «Армия-2020».

Один из источников сообщил, что рассматривается возможность залпового пуска двух ракет по разным мишеням.

РБК направил запрос в пресс-службу «НПО Машиностроения».

В июле Минобороны отчиталось об успешном испытании ракеты «Циркон». Испытательные пуски новой ракеты проводились с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко рассказал, что ракету примут на вооружение в конце 2021-го или в начале 2022 года.

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Политика

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разрабатывается «НПО Машиностроения». Ее точные технические характеристики держатся в секрете. Известно, что она способна развивать скорость до 8 Махов (более 9,5 тыс. км/ч). «Цирконами» планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки. Параллельно испытывается беспилотная атомная подлодка с новыми аппаратами «Посейдон».

Теги: ракеты «Циркон», Минобороны, вооружение
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