СМИ назвали срок летных испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Запуск перспективной российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках летных испытаний состоится в сентябре с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков». Об этом ТАСС рассказали два источника в оборонно-промышленном комплексе на форуме «Армия-2020».

Один из источников сообщил, что рассматривается возможность залпового пуска двух ракет по разным мишеням.

РБК направил запрос в пресс-службу «НПО Машиностроения».

В июле Минобороны отчиталось об успешном испытании ракеты «Циркон». Испытательные пуски новой ракеты проводились с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко рассказал, что ракету примут на вооружение в конце 2021-го или в начале 2022 года.