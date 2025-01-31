Ракета «Циркон». Характеристики и дальность полета гиперзвуковых ракет
Содержание:
- Что такое ракета «Циркон»
- Приблизительные тактико-технические характеристики ракеты «Циркон»
- Как разрабатывались ракеты «Циркон»
- Применение противокорабельных ракет «Циркон»
- Аналоги ракеты «Циркон» в мире
Что такое ракета «Циркон»
«Циркон» (индекс ГРАУ — 3M22, SS-N-33 в кодификации НАТО) ― российская крылатая гиперзвуковая ракета корабельного базирования. Предназначена для поражения надводных и наземных стационарных и подвижных целей, в частности фрегатов и авианосных ударных групп. Часть одноименного ракетного комплекса (3К22), который был принят на вооружение в январе 2023 года. Запускается с фрегатов проекта 22350, например с крейсера «Адмирал Горшков» и подводных лодок проекта 885 «Ясень». Может быть адаптирована под наземные пусковые установки. «Циркон» может развивать гиперзвуковую скорость на маршевом участке полета, а также активно маневрировать, что делает ее сложной в перехвате. Ракета может нести как конвенциональные, так и ядерные заряды. Не поставляется на экспорт и стоит на вооружении только у российского ВМФ.
Приблизительные тактико-технические характеристики ракеты «Циркон»
Дальность — от 400 до 1,5 тыс. км
Высота полета — до 40 км по баллистической траектории
Масса боеголовки ― от 300 до 400 кг
Система наведения — инерциальная, радиолокационная и спутниковая
Корпус — композитный, из жаропрочных материалов
Двигатель — гиперзвуковой, воздушно-реактивный
Как разрабатывались ракеты «Циркон»
Разработка ракеты началась в 2011 году в реутовском НПО машиностроения. «Циркон» должен был заменить устаревшие тяжелые противокорабельные ракеты П-700 «Гранит». Испытания начались в 2016 году. Предполагалось, что «Циркон» может развивать скорость около 5–6 махов, однако в 2017-м было заявлено, что в ходе испытаний этот показатель удалось увеличить до 9 махов.
Для испытаний «Циркона» с морского носителя использовались фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Северодвинск» (в октябре 2021 года). В августе 2022-го тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале серийного производства этих ракет. Точная стоимость «Циркона» официально не называлась. В конце 2022 года было заявлено о создании мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса для этой ракеты.
Применение противокорабельных ракет «Циркон»
Российское Минобороны неоднократно сообщало о проведении учений с использованием противокорабельных ракет «Циркон», в том числе в Средиземном море.
В феврале 2024-го президент России Владимир Путин впервые подтвердил боевое применение этой ракеты по целям на Украине. В ноябре того же года он вновь заявил, что «Цирконы» использовались для ударов по территории Украины в ответ на использование западных ракет по территории России.
Аналоги ракеты «Циркон» в мире
Помимо России гиперзвуковое оружие разрабатывают несколько стран, в том числе США, Франция, Китай, Индия, Иран и КНДР. В наибольшей степени в создании гиперзвуковой триады, включая гиперзвуковую ПКР морского базирования, продвинулся Китай, где на базе баллистической ракеты DF-21D разработана морская баллистическая ПКР YJ-21 со скоростью до 8 махов и дальностью до 1,5 тыс. км. Она предназначена для крейсеров типа 055 и эскадренных миноносцев типа 052D. Индия совместно с Россией разрабатывает гиперзвуковую противокорабельную ракету BrahMos-II со скоростью до 8 махов и дальностью до 1,5 тыс. км.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»