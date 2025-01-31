Ракета «Циркон». Характеристики и дальность полета гиперзвуковых ракет

Фото: Минобороны России

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Что такое ракета «Циркон»

«Циркон» (индекс ГРАУ — 3M22, SS-N-33 в кодификации НАТО) ― российская крылатая гиперзвуковая ракета корабельного базирования. Предназначена для поражения надводных и наземных стационарных и подвижных целей, в частности фрегатов и авианосных ударных групп. Часть одноименного ракетного комплекса (3К22), который был принят на вооружение в январе 2023 года. Запускается с фрегатов проекта 22350, например с крейсера «Адмирал Горшков» и подводных лодок проекта 885 «Ясень». Может быть адаптирована под наземные пусковые установки. «Циркон» может развивать гиперзвуковую скорость на маршевом участке полета, а также активно маневрировать, что делает ее сложной в перехвате. Ракета может нести как конвенциональные, так и ядерные заряды. Не поставляется на экспорт и стоит на вооружении только у российского ВМФ.

Приблизительные тактико-технические характеристики ракеты «Циркон»

Скорость — до 9 махов (2,7 км/с)



Дальность — от 400 до 1,5 тыс. км



Высота полета — до 40 км по баллистической траектории



Масса боеголовки ― от 300 до 400 кг



Система наведения — инерциальная, радиолокационная и спутниковая



Корпус — композитный, из жаропрочных материалов



Двигатель — гиперзвуковой, воздушно-реактивный

Как разрабатывались ракеты «Циркон»

Разработка ракеты началась в 2011 году в реутовском НПО машиностроения. «Циркон» должен был заменить устаревшие тяжелые противокорабельные ракеты П-700 «Гранит». Испытания начались в 2016 году. Предполагалось, что «Циркон» может развивать скорость около 5–6 махов, однако в 2017-м было заявлено, что в ходе испытаний этот показатель удалось увеличить до 9 махов.

Для испытаний «Циркона» с морского носителя использовались фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Северодвинск» (в октябре 2021 года). В августе 2022-го тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале серийного производства этих ракет. Точная стоимость «Циркона» официально не называлась. В конце 2022 года было заявлено о создании мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса для этой ракеты.

Применение противокорабельных ракет «Циркон»

Российское Минобороны неоднократно сообщало о проведении учений с использованием противокорабельных ракет «Циркон», в том числе в Средиземном море.

В феврале 2024-го президент России Владимир Путин впервые подтвердил боевое применение этой ракеты по целям на Украине. В ноябре того же года он вновь заявил, что «Цирконы» использовались для ударов по территории Украины в ответ на использование западных ракет по территории России.

Аналоги ракеты «Циркон» в мире

Помимо России гиперзвуковое оружие разрабатывают несколько стран, в том числе США, Франция, Китай, Индия, Иран и КНДР. В наибольшей степени в создании гиперзвуковой триады, включая гиперзвуковую ПКР морского базирования, продвинулся Китай, где на базе баллистической ракеты DF-21D разработана морская баллистическая ПКР YJ-21 со скоростью до 8 махов и дальностью до 1,5 тыс. км. Она предназначена для крейсеров типа 055 и эскадренных миноносцев типа 052D. Индия совместно с Россией разрабатывает гиперзвуковую противокорабельную ракету BrahMos-II со скоростью до 8 махов и дальностью до 1,5 тыс. км.