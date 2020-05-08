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Замглавы Минобороны назвал сроки принятия на вооружение «Циркона»

Комплекс с гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон» примут на вооружение российский армии в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко журналу «Национальная оборона», пишет «РИА Новости».

«Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса — 2021-2022 годы», — сказал Криворучко.

В январе главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что первым кораблем, оснащенным «Цирконом», станет один из фрегатов. «Пройдет модернизация, и будем его испытывать, чтобы убрать разные «детские болезни», — рассказл Евменов.

National Interest оценило российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Технологии и медиа

В настоящий момент гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» находится на стадии испытаний. Разрабатываемый «НПО машиностроения» снаряд должен заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит». Ключевой особенностью «Циркона» является большая высота полета (до 40 км), а также высокая скорость — до 8 махов.

Американский военный журнал National Interest в апреле пришел к выводу, что «Циркон» представляет большую опасность для кораблей любого класса даже несмотря на отсутствие ядерного боеприпаса.

В издании отметили, что генерируемая ракетой кинетическая энергия способна проделать дыру в авианосце даже в том случае, если «боеголовка будет заполнена бетоном».

Теги: ракеты «Циркон», Алексей Криворучко
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