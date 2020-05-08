Замглавы Минобороны назвал сроки принятия на вооружение «Циркона»

Комплекс с гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон» примут на вооружение российский армии в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко журналу «Национальная оборона», пишет «РИА Новости».

«Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса — 2021-2022 годы», — сказал Криворучко.

В январе главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что первым кораблем, оснащенным «Цирконом», станет один из фрегатов. «Пройдет модернизация, и будем его испытывать, чтобы убрать разные «детские болезни», — рассказл Евменов.

В настоящий момент гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» находится на стадии испытаний. Разрабатываемый «НПО машиностроения» снаряд должен заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит». Ключевой особенностью «Циркона» является большая высота полета (до 40 км), а также высокая скорость — до 8 махов.