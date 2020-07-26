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Технологии и медиа ,  
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Минобороны сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Министерство обороны успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в РБК.

Испытательные пуски новой ракеты проводились с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». «Пуски подтвердили уникальные тактико-технические
характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также
гиперзвуковой скорости ее полета», — заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что параллельно испытывается беспилотная атомная подлодка с новыми аппаратами «Посейдон».

Ранее 26 июля президент России Владимир Путин, выступая на параде Военно-Морского флота в Кронштадте, заявил, что преимущества российского флота будут достигаться за счет внедрения новейших вооружений: «цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов».

Замглавы Минобороны назвал сроки принятия на вооружение «Циркона»
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Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разрабатывается «НПО машиностроения». Ее точные технические характеристики держатся в секрете, известно, что она способна развивать скорость до 8 Махов. «Цирконом» планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки.

В июле в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что ВМФ России на рубеже 2025 и 2026 годов получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» на вооружении которых будет находиться, в том числе, гиперзвуковое оружие.

Теги: ракеты «Циркон», испытания, Минобороны
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