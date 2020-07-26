Минобороны сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Министерство обороны успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в РБК.

Испытательные пуски новой ракеты проводились с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». «Пуски подтвердили уникальные тактико-технические

характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также

гиперзвуковой скорости ее полета», — заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что параллельно испытывается беспилотная атомная подлодка с новыми аппаратами «Посейдон».

Ранее 26 июля президент России Владимир Путин, выступая на параде Военно-Морского флота в Кронштадте, заявил, что преимущества российского флота будут достигаться за счет внедрения новейших вооружений: «цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов».