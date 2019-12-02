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Путин заявил о важности ракеты «Циркон» для сохранения стабильности

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» важна для сохранения стратегической стабильности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Военно-морского флота, сообщает корреспондент РБК.

«Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности, а также эсминцев и универсальных десантных кораблей», — сказал глава государства.

От того, будут ли в соответствии с планом поступать на вооружение фрегатов ВМС и подводных лодок эти ракеты, будет зависеть то, какими темпами будут расти боевые возможности военно-морского флота, считает президент.

Для того чтобы наращивать боевые возможности флота, необходимо добиться скоординированной работы органов государственного и военного управления, промышленного и научного комплексов страны, заявил Путин. 

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О разработке гиперзвуковых ракет «Циркон» Путин впервые сообщил в обращении к Федеральному собранию в феврале 2019 года. Президент рассказал, что новейшая ракета способна развивать скорость около 9 Махов (если объект движется со скоростью 1 Мах, это означает, что он развил скорость звука. — РБК), обладать дальностью полета более 1 тыс. км и может поражать цели на воде и на земле. Как отмечал российский президент, данной ракетой вооружат надводные и подводные корабли.

В октябре во время посещения корабля Путин говорил о планах оснастить ракетами «Циркон» корвет «Гремящий», который сейчас проходит последние испытания.

Теги: Владимир Путин, ВМФ России, вооружение, ракеты «Циркон»
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