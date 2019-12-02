Путин заявил о важности ракеты «Циркон» для сохранения стабильности

Путин заявил о важности ракеты «Циркон» для сохранения стабильности

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» важна для сохранения стратегической стабильности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Военно-морского флота, сообщает корреспондент РБК.

«Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности, а также эсминцев и универсальных десантных кораблей», — сказал глава государства.

От того, будут ли в соответствии с планом поступать на вооружение фрегатов ВМС и подводных лодок эти ракеты, будет зависеть то, какими темпами будут расти боевые возможности военно-морского флота, считает президент.

Для того чтобы наращивать боевые возможности флота, необходимо добиться скоординированной работы органов государственного и военного управления, промышленного и научного комплексов страны, заявил Путин.