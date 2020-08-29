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Политика ,  
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Трамп сравнил свою дочь с кандидатом в вице-президенты от демократов

Дональд и Иванка Трамп
Дональд и Иванка Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Нью-Гэмпшире заявил, что его дочь Иванка была бы лучшим вице-президентом, чем кандидат на эту должность от демократов — Камала Харрис. Об этом сообщает CNN.

«Вы знаете, я тоже хочу увидеть первую женщину-президента, но я не хочу, чтобы женщина-президент заняла этот пост так, как это сделала бы она (Харрис) — она некомпетентна», — сказал Трамп.

По словам президента, все ему говорят, что на должности вице-президента им «нужна Иванка».

Трамп не первый раз критикует Камалу Харрис. Ранее президент отмечал, что Харрис «очень слабо» выступила на праймериз у демократов. Он добавил, что «во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о сонном Джо».

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Джо Байден

24 августа республиканская партия выдвинула Трампа в качестве своего кандидата в президенты. На пост вица-президента на предстоящих выборах члены съезда выбрали нынешнего вице-президента США Майка Пенса, он дал свое согласие баллотироваться накануне, 27 августа.

Соперник Трампа от демократов Джо Байден, согласился баллотироваться от партии 21 августа. В случае победы демократов пост вице-президента получит Камала Харрис, которая стала первой женщиной-афроамериканкой, претендующей в США на эту должность.

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Теги: США, Дональд Трамп, президентские выборы в США
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