Трамп сравнил свою дочь с кандидатом в вице-президенты от демократов

Дональд и Иванка Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Нью-Гэмпшире заявил, что его дочь Иванка была бы лучшим вице-президентом, чем кандидат на эту должность от демократов — Камала Харрис. Об этом сообщает CNN.

«Вы знаете, я тоже хочу увидеть первую женщину-президента, но я не хочу, чтобы женщина-президент заняла этот пост так, как это сделала бы она (Харрис) — она некомпетентна», — сказал Трамп.

По словам президента, все ему говорят, что на должности вице-президента им «нужна Иванка».

Трамп не первый раз критикует Камалу Харрис. Ранее президент отмечал, что Харрис «очень слабо» выступила на праймериз у демократов. Он добавил, что «во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о сонном Джо».