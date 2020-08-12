Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента США

Президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу того, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты страны. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции. Видеозапись опубликована в Twitter Белого дома.

Трамп отметил, что Харрис «очень слабо» выступила на праймериз демократов, у нее было около 2%. «Я был удивлен, что он (Джо Байден, считается основным соперником Трампа на выборах — РБК.) выбрал ее», — сказал президент.

Американский лидер также добавил, что Харрис была «очень неуважительна» к Джо Байдену. «Во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о Сонном Джо. И я думал, что он ее не выберет», — отметил он.

Говоря о взглядах Харрис, Трамп указал, что она выступает за повышение налогов, социальную медицину и сокращение армии, а также за отмену фрекинга — ключевой технологии при добыче сланцевой нефти.