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Политика ,  
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Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента США

Президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу того, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты страны. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции. Видеозапись опубликована в Twitter Белого дома.

Трамп отметил, что Харрис «очень слабо» выступила на праймериз демократов, у нее было около 2%. «Я был удивлен, что он (Джо Байден, считается основным соперником Трампа на выборах — РБК.) выбрал ее», — сказал президент.

Американский лидер также добавил, что Харрис была «очень неуважительна» к Джо Байдену. «Во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о Сонном Джо. И я думал, что он ее не выберет», — отметил он.

Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента США
Политика

Говоря о взглядах Харрис, Трамп указал, что она выступает за повышение налогов, социальную медицину и сокращение армии, а также за отмену фрекинга — ключевой технологии при добыче сланцевой нефти.

Ранее Байден объявил, что выбрал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты США. Он напомнил, что она, будучи генпрокурором Калифорнии, тесно сотрудничала с его покойным сыном Бо Байденом, занимавшем должность генпрокурора штата Дэлавер. Он также назвал Харрис человеком, который поможет ему обойти в президентской гонке Дональда Трампа.

Если кандидатуру Харрис утвердят на съезде Демократической партии, она станет первой темнокожей женщиной на этой должности.

Теги: Дональд Трамп, США, вице-президент США
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