Трамп официально принял выдвижение на второй срок

Президент США Дональд Трамп официально согласился стать кандидатом в президенты страны от Республиканской партии, передает Bloomberg.

«Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США», — сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев на лужайке у Белого дома.

Соперником Трампа на выборах станет бывший вице-президент США Джо Байден, который согласился баллотироваться от Демократической партии 21 августа.

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