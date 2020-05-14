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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор рекомендовал отменить перемены в российских школах

Роспотребнадзор посоветовал отменить общие перемены в российских школах после того, как образовательные учреждения вновь возобновят работу. Об этом говорится в рекомендациях ведомства по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — говорится в документе.

Также специалисты рекомендовали во время перемен проводить дезинфекцию помещений. В ведомстве посоветовали не проводить массовые мероприятия и по возможности сократить число обучающихся в классе.

Материал дополняется

Теги: школы, перемены, роспотребнадзор
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