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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровске задержали министра из правительства Фургала

Следствие подозревает бывшего министра транспорта Хабаровского края в получении 1,5 млн руб. за назначение «нужного человека». Официального подтверждения этой информации пока нет
Максим Прохоров
Максим Прохоров (Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края)

Бывший министр транспорта Хабаровского края Максим Прохоров задержан по подозрению в получении взятки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил также источник агентства «Хабаровский край сегодня».

По предварительной информации, сумма взятки составила 1,5 млн рублей, их заплатили за содействие в назначении на должность руководителя одной из подведомственных Прохорову структур.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 12 августа заявил, что, скорее всего, уволит Прохорова за саботаж. Он рассказал, что министр попытался обманом перенести ремонт дороги в одном из районов края на следующий год.

Прохоров уволился 14 августа по собственному желанию.

Дегтярев пообещал уволить и.о. министра транспорта за саботаж
Политика
Максим Прохоров

РБК направил запрос в региональное Следственное управление Следственного комитета.

Дегтярев возглавил Хабаровский край 20 июля после того, как президент Владимир Путин отправил в отставку его предшественника Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов.

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В Хабаровске и других городах края после ареста Фургала начались акции протеста, которые продолжаются уже больше месяца. 18 августа Дегтярев встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который совершает рабочую поездку по Дальнему Востоку. Посещение Хабаровска не было запланировано в графике главы правительства и встреча прошла в Благовещенске. На ней Дегтярев заверил Мишустина, что его диалог с населением края налаживается.

Мишустин встретился с Дегтяревым на фоне протестов
Политика
Михаил Дегтярев (слева)

«В целом диалог с людьми удается наладить. Мы запускаем народный совет при губернаторе, куда приглашаем всех представителей нашего общества из разных районов и городов, разных социальных групп, которые в том числе выражают несогласие с некоторыми действиями власти. Диалог налаживается», — отчитался чиновник.

17 августа Дегтярев отправил в отставку регионального министра здравоохранения Александра Витько. Причиной увольнения была названа «неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе». В частности, Дегтярев провел внеплановую проверку одной из поликлиник края, где «услышал и увидел много нового».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Михаил Дегтярев, Сергей Фургал, Хабаровский край
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