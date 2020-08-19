В Хабаровске задержали министра из правительства Фургала

Следствие подозревает бывшего министра транспорта Хабаровского края в получении 1,5 млн руб. за назначение «нужного человека». Официального подтверждения этой информации пока нет

Максим Прохоров (Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края)

Бывший министр транспорта Хабаровского края Максим Прохоров задержан по подозрению в получении взятки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил также источник агентства «Хабаровский край сегодня».

По предварительной информации, сумма взятки составила 1,5 млн рублей, их заплатили за содействие в назначении на должность руководителя одной из подведомственных Прохорову структур.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 12 августа заявил, что, скорее всего, уволит Прохорова за саботаж. Он рассказал, что министр попытался обманом перенести ремонт дороги в одном из районов края на следующий год.

Прохоров уволился 14 августа по собственному желанию.