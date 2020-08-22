В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске прошло очередное субботнее шествие в поддержку Фургала. Мэрия города насчитала 1,5 тыс. протестующих и напомнила, что правоохранительные органы продолжают работать с нарушителями и наиболее активными участниками

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.

По его информации, к 12:00 на площади Ленина, перед зданием правительства, собрались около 1 тыс. человек. Портал отметил, что митингующих в центре города не много. Участники скандировали «Я, мы, Сергей Фургал» и «Свободу!». После этого протестующие начали шествие по центральным улицам города.

По оценке администрации Хабаровска, на акции протеста собрались 1,5 тыс. участников. «В краевом центре проходит очередной несанкционированный митинг. В этот раз он собрал 1500 человек, что на четверть меньше, чем неделю назад», — сообщается на сайте мэрии.

В ней добавили, что правоохранительные органы продолжают работать с нарушителями и активными участниками протестов.