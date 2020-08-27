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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые заявили об обнадеживающих результатах у испытавших вакцину

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

У четырех добровольцев, которые испытали на себе вакцину, разрабатываемую в «Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», выявлены антитела. Об этом в эфире «Первого канала» рассказала заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля центра Вектор Светлана Усова.

«Мы получили довольно обнадеживающие результаты по четырем добровольцам. Были выявлены антитела», — сказала Усова. Также она рассказала, что среди испытуемых не наблюдается серьезных нарушений жизнедеятельности организма. «Добровольцы чувствуют себя хорошо. Мы не наблюдали серьезных нежелательных явлений. Все прошло, будем говорить, проходит удачно» — сказала она.

При этом Усова отметила, что говорить об иммуногенности пока рано, поскольку только четыре пациента были привиты вакциной «во второй раз через 21 день».

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса центра Вектор завершатся в сентябре 2020 года. 17 августа центр начал второй этап испытания вакцины. Исследования начались 27 июля.

Академик описал возможную реакцию на вакцинацию от COVID-19
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Фото: Fiona Goodall / Getty Images

О регистрации первой вакцины от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», созданная Центром имени Н.Ф.Гамалеи, получившей международное название «Спутник V» заявил президент России Владимир Путин 11 августа. По словам руководителя центра Гамелеи Александра Гинцбурга, массовая вакцинация должна начаться примерно через месяц.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: вакцина, коронавирус
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