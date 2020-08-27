Адвокат Ефремова пройдет проверку на полиграфе по делу о мошенничестве

Адвокат актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве. Об этом он сообщил в беседе с агентством «РИА Новости».

Со слов Пашаева, предприниматель Анзор Псуноков напомнил ему, что три года назад он передал ему 1,5 млн руб., которые он так и не получил обратно. Сославшись на биллинги мобильного телефона, Пашаев заявил, что в тот момент он находился в другом месте.

По словам Пашаева, в 2017 году он просил следователя установить его местонахождение и четырех свидетелей, видевших передачу денег. Адвокат полагает, что бизнесмен может предъявлять ему обвинения из мести.

Пашаев отметил, что ранее супругу Псунокова привлекали по делу о мошенничестве. Адвокат допустил, что эта ситуация может быть связана с его работой по делу о ДТП с участием Ефремова.

«Сегодня весь день до позднего вечера проводили очную ставку между свидетелем и Псуноковым. Завтра и я, и Псуноков пройдем полиграф», — сообщил адвокат актера.