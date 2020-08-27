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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова пройдет проверку на полиграфе по делу о мошенничестве

Адвокат актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве. Об этом он сообщил в беседе с агентством «РИА Новости».

Со слов Пашаева, предприниматель Анзор Псуноков напомнил ему, что три года назад он передал ему 1,5 млн руб., которые он так и не получил обратно. Сославшись на биллинги мобильного телефона, Пашаев заявил, что в тот момент он находился в другом месте.

По словам Пашаева, в 2017 году он просил следователя установить его местонахождение и четырех свидетелей, видевших передачу денег. Адвокат полагает, что бизнесмен может предъявлять ему обвинения из мести.

Пашаев отметил, что ранее супругу Псунокова привлекали по делу о мошенничестве. Адвокат допустил, что эта ситуация может быть связана с его работой по делу о ДТП с участием Ефремова.

«Сегодня весь день до позднего вечера проводили очную ставку между свидетелем и Псуноковым. Завтра и я, и Псуноков пройдем полиграф», — сообщил адвокат актера.

Пашаев уточнил, что по этому делу он проходил в качестве свидетеля.

Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
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Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади в центре Москвы. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Его водитель Сергей Захаров получил многочисленные травмы, его экстренно госпитализировали, однако на следующий день он скончался.

9 июня суд отправил актера под домашний арест на два месяца.

30 июля суд продлил домашний арест актера до 22 января 2021 года.

21 августа Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева, однако позже стало известно, что актер перезаключил соглашение с защитником.

Представитель семьи Захарова Александр Добровинский сообщил о том, что сначала актер признал вину, а затем отказался от своих слов.

Теги: Михаил Ефремов, мошенничество, полиграф, ДТП, адвокат
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