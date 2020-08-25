Антонио Бандерас вылечился от коронавируса

Антонио Бандерас (Фото: Amy Sussman / Getty Images)

Испанский актер Антонио Бандерас излечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом актер сообщил на своей странице в Facebook.

«После 21 дня дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что поборол инфекцию COVID-19. Я вылечился», — написал Бандерас.

Актер выразил слова поддержки всем, кто еще болеет коронавирусом.

Антонио Бандерас сообщил о заражении коронавирусом 10 августа, в день своего 60-летия. Актер утверждал, что, несмотря на болезнь, он чувствует себя неплохо.

Бандерас — не первый актер Голливуда, переболевший коронавирусом. Ранее вирусом переболели другие известные актеры, в числе которых Мел Гибсон, Том Хэнкс, Идрис Эльба, Айшвария Рай и другие.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Испании выявили 405 436 случаев заражений вирусом. Умерли 28 924 человека.