Антонио Бандерас вылечился от коронавируса
Испанский актер Антонио Бандерас излечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом актер сообщил на своей странице в Facebook.
«После 21 дня дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что поборол инфекцию COVID-19. Я вылечился», — написал Бандерас.
Актер выразил слова поддержки всем, кто еще болеет коронавирусом.
Антонио Бандерас сообщил о заражении коронавирусом 10 августа, в день своего 60-летия. Актер утверждал, что, несмотря на болезнь, он чувствует себя неплохо.
Бандерас — не первый актер Голливуда, переболевший коронавирусом. Ранее вирусом переболели другие известные актеры, в числе которых Мел Гибсон, Том Хэнкс, Идрис Эльба, Айшвария Рай и другие.
Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Испании выявили 405 436 случаев заражений вирусом. Умерли 28 924 человека.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом