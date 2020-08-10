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Пандемия коронавируса ,  
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Антонио Бандерас заразился COVID-19

О своем заражении COVID-19 испанский актер объявил в день, когда ему исполнилось 60 лет. Бандерас заверил, что чувствует себя неплохо и надеется скоро выздороветь
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас (Фото: Robert Marquardt / Getty Images)

Знаменитый киноактер Антонио Бандерас заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. О том, что проведенный тест подтвердил его заражение, сам актер сообщил на своей странице в сети Instagram.

«Сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, после сдачи позитивного теста на COVID-19», — написал Бандерас.

Испанский актер заверил, что в свой день рождения, несмотря на болезнь, чувствует себя неплохо и надеется вскоре выздороветь.

«Я воспользуюсь этой изоляцией, для того чтобы почитать, что-нибудь написать, отдохнуть и продолжить строить планы, чтобы сделать более осмысленным мое шестидесятилетие, к которому я подошел полным энтузиазма», — добавил Бандерас.

Ранее COVID-19 переболели ряд известных актеров — Мел Гибсон, Том Хэнкс, Идрис Эльба, Айшвария Рай и другие.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В Испании выявлено наибольшее во всей Европе (не считая России) число случаев заражения COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число заражений здесь составляет более 314 тыс., 28,5 тыс. человек умерли.

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Автор: Евгений Калюков
Теги: Антонио Бандерас, коронавирус
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