Антонио Бандерас заразился COVID-19

О своем заражении COVID-19 испанский актер объявил в день, когда ему исполнилось 60 лет. Бандерас заверил, что чувствует себя неплохо и надеется скоро выздороветь

Антонио Бандерас (Фото: Robert Marquardt / Getty Images)

Знаменитый киноактер Антонио Бандерас заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. О том, что проведенный тест подтвердил его заражение, сам актер сообщил на своей странице в сети Instagram.

«Сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, после сдачи позитивного теста на COVID-19», — написал Бандерас.

Испанский актер заверил, что в свой день рождения, несмотря на болезнь, чувствует себя неплохо и надеется вскоре выздороветь.

«Я воспользуюсь этой изоляцией, для того чтобы почитать, что-нибудь написать, отдохнуть и продолжить строить планы, чтобы сделать более осмысленным мое шестидесятилетие, к которому я подошел полным энтузиазма», — добавил Бандерас.

Ранее COVID-19 переболели ряд известных актеров — Мел Гибсон, Том Хэнкс, Идрис Эльба, Айшвария Рай и другие.