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Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон (Фото: Richard Shotwell / Invision / AP)

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом, объявил он на своей странице в Twitter.

По словам артиста, в настоящий момент они с женой находятся в Австралии. У супругов ухудшилось самочувствие, в частности, они жаловались на слабость и боли в теле. Кроме того, у жены Хэнкса был озноб и поднялась температура.

«Чтобы сделать все правильно, как сейчас и нужно, мы сдали анализы на коронавирус», — написал Хэнкс. По его словам, результат оказался положительным.

Материал дополняется

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