Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Звезда Болливуда заразилась коронавирусом Общество, 20:09 ВОЗ сообщила о новом рекорде по суточной заболеваемости COVID-19 Общество, 19:48 СМИ сообщили о задержании четырех человек на акции в поддержку Фургала Общество, 19:46 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест 19:44 Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России Общество, 19:37 Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии с Косово Политика, 19:07 «Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой» Спорт, 18:35 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:29 Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1» Спорт, 18:18 На границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение Общество, 18:14 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 18:10 В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой Общество, 18:00 Пресс-секретарь Фургала опровергла свое задержание Общество, 17:53 РФС заменил игру судье Лапочкину на чемпионате России Спорт, 17:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Звезда Болливуда заразилась коронавирусом

Звезда индийского кино, «Мисс мира» 1994 года Айшвария Рай Баччан, и ее восьмилетняя дочь Аарадхия заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в Twitter муж актрисы, тоже снимающийся в кино, Абхишек Баччан.

«Результаты тестов Айшварии и Аарадхии на COVID-19 также оказались положительными», — написал он. Баччан уточнил, что заболевшие будут находиться на домашнем карантине.

Индия обошла Россию по числу заболевших COVID-19
Общество
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Накануне актер заявил, что вместе с отцом заразился коронавирусом. По словам Баччана, у них наблюдаются легкие симптомы. Заболевших госпитализировали и начали проверять на коронавирус остальную семью. Как отметил актер, остальные родственники, кроме его жены и дочери, оказались здоровы.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Индии зафиксировали 849 553 заболевших. Из них 22 674 человек умерли.

В начале июля Индия обошла Россию по числу зараженных, заняв третье место в мировой статистике. Ее опережают Бразилия (почти 2 млн заболевших) и США (более 3 млн).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Индия, коронавирус, Болливуд
Материалы по теме
Индия обошла Россию по числу заболевших COVID-19
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июля
Общество
В России за сутки выявили 6 615 случаев заражения коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter