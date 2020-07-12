Звезда Болливуда заразилась коронавирусом

Звезда индийского кино, «Мисс мира» 1994 года Айшвария Рай Баччан, и ее восьмилетняя дочь Аарадхия заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в Twitter муж актрисы, тоже снимающийся в кино, Абхишек Баччан.

«Результаты тестов Айшварии и Аарадхии на COVID-19 также оказались положительными», — написал он. Баччан уточнил, что заболевшие будут находиться на домашнем карантине.

Накануне актер заявил, что вместе с отцом заразился коронавирусом. По словам Баччана, у них наблюдаются легкие симптомы. Заболевших госпитализировали и начали проверять на коронавирус остальную семью. Как отметил актер, остальные родственники, кроме его жены и дочери, оказались здоровы.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Индии зафиксировали 849 553 заболевших. Из них 22 674 человек умерли.