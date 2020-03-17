Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Этим утром я прошел тест на COVID-19, он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я нахожусь в изоляции», — говорится в сообщении.

Актер отметил, что он не паникует в связи с обнаружением у него заболевания. Эльба добавил, что будет держать в курсе своих поклонников о том, как протекает болезнь.

Идрис Эльба получил известность после съемок в фильме «Тор» режиссера Кеннета Браны по одноименному комиксу издательства Marvel Comics, премьера которого состоялась в 2011 году. Также известность ему принесли криминальная комедия «Рок-н-рольщик», боевик «Тихоокеанский рубеж» и драма «Большая игра». В 2012 году Эльба стал обладателем премии «Золотой глобус» в категории «Лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ» за роль в многосерийном детективе «Лютер».

В числе других голливудских актеров, заразившихся коронавирусом, оказалась супружеская пара в лице американского актера Тома Хэнкса и Риты Уилсон. Также коронавирусом заразилась актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки в фильме об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 170 тыс. человек. Умерли 6650 человек.