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Мел Гибсон переболел коронавирусом

Мел Гибсон
Мел Гибсон (Фото: Mark Metcalfe / Getty Images / AFI)

Австралийский и американский актер Мел Гибсон переболел коронавирусом, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на официального представителя артиста.

«В апреле у него был положительный результат теста, и он провел неделю в больнице», — сказал представитель Гибсона. Через неделю, после получения отрицательных результатов тестов на коронавирус, 64-летнего актера выписали из госпиталя в Лос-Анджелесе.

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 4 млн
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Фото: Spencer Platt / Getty Images

Ранее коронавирус выявляли у других известных актеров: Тома Хэнкса, Кристофера Хивью, Идриса Эльбы и других.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США выявлено 4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 144,5 тыс. человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: актер, COVID-19, коронавирус, пандемия
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