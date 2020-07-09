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Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В школах России пройдут торжественные линейки 1 сентября с соблюдением мер безопасности. Об этом сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Кравцова, министерство планирует, что дети 1 сентября придут в школу. «Линейки традиционные пройдут», — отметил глава ведомства. Но он уточнил, что нужно будет создать максимально безопасные условия для того, чтобы сохранить здоровье школьников и учителей.

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Ранее Кравцов заявлял, что в российских школах 1 сентября не будет традиционных линеек. По его словам, они будут проводиться в ином формате. «Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс», — говорил министр 8 июля.

Теги: коронавирус, Школа, Сергей Кравцов
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