На фоне протестов Минобороны Белоруссии купит в России новые БТР

Минобороны Белоруссии купит в России несколько десятков новых бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-35М

БТР-82А во время сборки на Арзамасском машиностроительном заводе (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Министерство обороны Белоруссии объявило о подписании на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» контрактов военной техники из России. Одной из важнейших сделок в сообщении военного ведомства назван контракт на поставку двух батальонных комплектов бронетранспортеров БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод».

На сайте производителя БТР-82А назван боевой машиной, предназначенной для транспортирования мотострелковых подразделений и их огневой поддержки на поле боя. Вооружение БТР-82А составляют пулемет калибра 7,62 мм и 30-мм автоматическая пушка.

Кроме того, Минобороны Белоруссии подписало контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М и договорилось с ОАО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» на 2021–2025 годы о взаимодействии по вопросам поставки до 2025 года современных образцов систем ПВО.

23 августа Минобороны Белоруссии предупредило участников проходящих в стране акций протеста, что берет под свою охрану мемориалы и памятники в Минске, так что в случае нарушения порядка протестующие будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».