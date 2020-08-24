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Протесты в Белоруссии ,  
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На фоне протестов Минобороны Белоруссии купит в России новые БТР

Минобороны Белоруссии купит в России несколько десятков новых бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-35М
БТР-82А во время сборки на Арзамасском машиностроительном заводе
БТР-82А во время сборки на Арзамасском машиностроительном заводе (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Министерство обороны Белоруссии объявило о подписании на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» контрактов военной техники из России. Одной из важнейших сделок в сообщении военного ведомства назван контракт на поставку двух батальонных комплектов бронетранспортеров БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод».

На сайте производителя БТР-82А назван боевой машиной, предназначенной для транспортирования мотострелковых подразделений и их огневой поддержки на поле боя. Вооружение БТР-82А составляют пулемет калибра 7,62 мм и 30-мм автоматическая пушка.

Кроме того, Минобороны Белоруссии подписало контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М и договорилось с ОАО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» на 2021–2025 годы о взаимодействии по вопросам поставки до 2025 года современных образцов систем ПВО.

Минск заявил об угрозе для протестующих «иметь дело с армией»
Общество
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

23 августа Минобороны Белоруссии предупредило участников проходящих в стране акций протеста, что берет под свою охрану мемориалы и памятники в Минске, так что в случае нарушения порядка протестующие будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».

При этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что оппозиция и внешние силы могут использовать действия силового блока «по стабилизации обстановки» в качестве предлога для смены политического курса страны.

22 августа занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о решении привести основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность. Это решение он назвал «самым серьезным за четверть века».

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Теги: Белоруссия, закупка вооружения
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