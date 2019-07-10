Белоруссия определилась с размером займа в России на первом этапе

Белорусское министерство финансов начало маркетинг размещения в России двух выпусков трехлетних облигаций на общую сумму 10 млрд рублей, сообщил РБК источник на рынке.
«Белоруссия действительно начала маркетинг двух серий облигаций каждый объемом 5 млрд рублей. Книгу заявок планируется открыть в конце июля. Цена размещения будет определяться в ходе букбилдинга, ориентир цены установлен на уровне не более 250 б.п. к бескупонной кривой доходности ОФЗ на три года», — подтвердил РБК начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие» (выступает одним из организаторов выпуска) Евгений Ананьев.
По текущим ценам это соответствует доходности примерно на уровне 9,6-9,65% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.
Организаторами размещения также выступают Газпромбанк и Совкомбанк, соорганизатором — ЕАБР.
Новые выпуски станут первым выходом Белоруссии на российский долговой рынок после почти десятилетнего перерыва. В 2010 году на российском рынке размещались двухлетние суверенные облигации Белоруссии на 7 млрд руб. Летом прошлого года стало известно, что республика планирует снова выйти на рублевый долговой рынок.