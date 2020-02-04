Лукашенко оценил ежегодные выплаты по российским кредитам в $1 млрд

Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у нее новых денег, заявил белорусский лидер. По его словам, Минск предлагает честное и прозрачное сотрудничество

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Белорусская сторона платит России за пользование ранее выданными кредитами по $1 млрд в год и не просит «никаких денег», а предлагает «честное, прозрачное и искреннее» двухстороннее сотрудничество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Соединенные Штаты платят России «1,5% за то, что они там валюту держат», а Белоруссия — от 4 до 6%, указал Лукашенко: «Счастье нам подарили — $1 млрд ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги».

Президент заметил, что Минск не просит у Москвы никаких денег, поскольку «кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались». По его словам, Минск готов восстановить сотрудничество, однако Россия хочет «по-византийски по голове ударить и наклонить».

«Мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе», — пояснил Лукашенко. Он также отметил, что Россия предлагает установить для республики цену $127 за 1 тыс. куб. м газа, хотя в Европу он продается только до $100. «Мы тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите», — сказал президент.