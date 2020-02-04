Лукашенко оценил ежегодные выплаты по российским кредитам в $1 млрд

Он также указал, что при выкупе «Белтрансгаза» в 2011 году Россия пообещала за пять лет вывести цену поставляемого газа до внутрироссийской, однако это не было сделано. «Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли», — возмутился Лукашенко.
Лукашенко отметил, что сегодня Россия продает Белоруссии сырья и товаров на $9 млрд больше, нежели покупает. «Так кто кого кормит? Специалисты это понимают», — сказал он. Вместо того, чтобы выстраивать честные отношения, «пропаганда настраивает россиян против батьки Лукашенко и Белоруссии». «Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха», — заявил глава государства.
Белоруссия, по данным на 2019 год, была крупнейшим должником России. На 1 июня 2019 года, по данным Минфина республики, задолженность составляла $7,55 млрд. С 2012 года долг Белоруссии перед Россией вырос в два раза.
Три года назад Белоруссия получила от России кредит в $700 млн сроком на десять лет. В распоряжении российского правительства указывалось, что средства выделяются «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений» и для погашения кредитов, которые были выданы ранее. В 2014 году на строительство АЭС в Гродненской области Россия выделила Белоруссии кредит на 15 лет в $10 млрд (90% от стоимости контракта), оставшиеся 10% были дополнительно прокредитованы Внешэкономбанком по просьбе белорусской стороны.
В июле 2018-го заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский сообщил, что Белоруссия ведет с Россией переговоры о предоставлении ей нового кредита. Речь шла о выдаче в 2019 году $1 млрд. По словам главы российского Минфина Антона Силуанова, в эту указанную Минском сумму включены все долги перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕСФР).
В конце декабря прошлого года Россия и Белоруссия не смогли договориться об условиях поставок нефти. С 1 января Москва прекратила поставки (в «Татнефти» заявили, что не получали соответствующих заявлений о продлении), а Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов. Лукашенко поручил искать альтернативы российскому топливу. Сейчас белорусские власти ведут переговоры о поставках нефти из Казахстана, США, Саудовской Аравии и ОАЭ. Более положительная ситуация развивается по газу — в декабре «Газпром» продлил контракт с Минском, по которому в январе и феврале поставляет республике ресурсы по старой цене в $127 за 1 куб. м. Тогда же «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» заключили договор на транспортировку газа через Белоруссию до 2021 года. Лукашенко на последней встрече с Владимиром Путиным отмечал, что в случае интеграции Минску не нужны дешевые энергоресурсы, поэтому он готов покупать газ у России и по $200.