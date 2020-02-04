Лукашенко оценил ежегодные выплаты по российским кредитам в $1 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 63,43 (-0,47) Quote, 13:12
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 70,13 (-0,67) Quote, 13:12
Как правильно выбрать зубную щетку и пасту шик в съемке Стиль, 18:54 Актриса сериала «Зачарованные» сообщила о раке четвертой стадии Общество, 18:53 Путин остановил кортеж и пообщался с жителями Череповца Общество, 18:47 «Торпедо» допустило проведение последней игры сезона на «Открытие Арене» Спорт, 18:41 СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2» Политика, 18:39 Ансамбль Северного флота не пустили в Норвегию на музыкальный фестиваль Общество, 18:34 «Нафтогаз» оценил выручку от сделки с «Газпромом» в треть доходов Украины Экономика, 18:30 В Кремле сочли вероятным телефонный разговор Путина и Эрдогана Политика, 18:29 Алексей Яшин включен в Зал славы Международной федерации хоккея Спорт, 18:25 Moody's назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя Бизнес, 18:23 Эрдоган заявил о готовности поговорить с Россией по Сирии «без гнева» Политика, 18:19 Мартышка и очки: как работают программатик-системы для наружной рекламы Pro, 18:17 Дату голосования предложат внести в проект об изменении Конституции Политика, 18:15 «Скоро Bitcoin подорожает на 60%»: почему пора покупать криптовалюту Крипто, 18:06
Политика ,  
0 

Лукашенко оценил ежегодные выплаты по российским кредитам в $1 млрд

Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у нее новых денег, заявил белорусский лидер. По его словам, Минск предлагает честное и прозрачное сотрудничество
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Белорусская сторона платит России за пользование ранее выданными кредитами по $1 млрд в год и не просит «никаких денег», а предлагает «честное, прозрачное и искреннее» двухстороннее сотрудничество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Соединенные Штаты платят России «1,5% за то, что они там валюту держат», а Белоруссия — от 4 до 6%, указал Лукашенко: «Счастье нам подарили — $1 млрд ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги».

Президент заметил, что Минск не просит у Москвы никаких денег, поскольку «кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались». По его словам, Минск готов восстановить сотрудничество, однако Россия хочет «по-византийски по голове ударить и наклонить».

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
Экономика

«Мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе», — пояснил Лукашенко. Он также отметил, что Россия предлагает установить для республики цену $127 за 1 тыс. куб. м газа, хотя в Европу он продается только до $100. «Мы тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите», — сказал президент.

Он также указал, что при выкупе «Белтрансгаза» в 2011 году Россия пообещала за пять лет вывести цену поставляемого газа до внутрироссийской, однако это не было сделано. «Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли», — возмутился Лукашенко.

Лукашенко отметил, что сегодня Россия продает Белоруссии сырья и товаров на $9 млрд больше, нежели покупает. «Так кто кого кормит? Специалисты это понимают», — сказал он. Вместо того, чтобы выстраивать честные отношения, «пропаганда настраивает россиян против батьки Лукашенко и Белоруссии». «Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха», — заявил глава государства.

Белоруссия, по данным на 2019 год, была крупнейшим должником России. На 1 июня 2019 года, по данным Минфина республики, задолженность составляла $7,55 млрд. С 2012 года долг Белоруссии перед Россией вырос в два раза.

Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Экономика

Три года назад Белоруссия получила от России кредит в $700 млн сроком на десять лет. В распоряжении российского правительства указывалось, что средства выделяются «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений» и для погашения кредитов, которые были выданы ранее. В 2014 году на строительство АЭС в Гродненской области Россия выделила Белоруссии кредит на 15 лет в $10 млрд (90% от стоимости контракта), оставшиеся 10% были дополнительно прокредитованы Внешэкономбанком по просьбе белорусской стороны.

В июле 2018-го заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский сообщил, что Белоруссия ведет с Россией переговоры о предоставлении ей нового кредита. Речь шла о выдаче в 2019 году $1 млрд. По словам главы российского Минфина Антона Силуанова, в эту указанную Минском сумму включены все долги перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕСФР).

В конце декабря прошлого года Россия и Белоруссия не смогли договориться об условиях поставок нефти. С 1 января Москва прекратила поставки (в «Татнефти» заявили, что не получали соответствующих заявлений о продлении), а Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов. Лукашенко поручил искать альтернативы российскому топливу. Сейчас белорусские власти ведут переговоры о поставках нефти из Казахстана, США, Саудовской Аравии и ОАЭ. Более положительная ситуация развивается по газу — в декабре «Газпром» продлил контракт с Минском, по которому в январе и феврале поставляет республике ресурсы по старой цене в $127 за 1 куб. м. Тогда же «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» заключили договор на транспортировку газа через Белоруссию до 2021 года. Лукашенко на последней встрече с Владимиром Путиным отмечал, что в случае интеграции Минску не нужны дешевые энергоресурсы, поэтому он готов покупать газ у России и по $200.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
Материалы по теме
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
Экономика
Кремль подтвердил встречу Путина с Лукашенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter