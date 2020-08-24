Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы

Минфин подготовил правила, которыми в случае утверждения будет руководствоваться Россия при выдаче госкредитов другим странам. На общих основаниях на их получение не смогут претендовать Белоруссия, Армения, Венесуэла и Куба

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Минфин России разработал проект правил, которыми должно руководствоваться правительство, решая, выдавать или нет двусторонний кредит другому государству. Такой свод подготовлен впервые —правила потребовалось установить после поправок в Бюджетный кодекс, принятых в августе 2019 года.

Соответствующий проект постановления правительства опубликовал департамент государственного долга и государственных финансовых активов Минфина 19 августа. В тот же день стало известно о переходе главы этого департамента Константина Вышковского в ВЭБ.РФ (кто займет его место в Минфине, пока не известно). РБК направил запрос в Минфин.

Одной из целей предоставления госкредитов в документе названо «формирование положительного имиджа Российской Федерации как ответственного международного кредитора и донора». В качестве принципа декларируется экономическая и коммерческая целесообразность предоставления госкредита.