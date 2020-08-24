Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы

Круг потенциальных заемщиков сужается
Если правила предоставления госкредитов будут утверждены в том виде, что предлагает Минфин, несколько традиционных суверенных должников России больше не смогут продолжать занимать у нее деньги по общим правилам. В качестве потенциальных заемщиков не будут рассматриваться:
- государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов;
- государства, в отношении которых действуют поддержанные Россией санкции ООН, предусматривающие ограничения на предоставление внешнего финансирования;
- государства, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам и не наладившие финансово-экономическую ситуацию;
- государства, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к шестой и ниже группам странового кредитного риска;
- государства с долгосрочным кредитным рейтингом ниже B- (Standard & Poor's, Fitch) или B3 (Moody's Investors Service);
- государства, где средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов (CDS) в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов по данным Bloomberg.
В состоянии гражданской войны, по данным Совета по международным отношениям США, сейчас находятся Афганистан, Сирия, Йемен, Ливия и Южный Судан. В состоянии территориального военного спора — Украина. К замороженным принято относить конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В Белоруссии сейчас разворачивается внутренний политический кризис, вызванный противостоянием оппозиции и режима Александра Лукашенко.
ОЭСР относит к 6-й и 7-й категориям странового риска такие государства, как Ангола, Армения, Белоруссия, Иран, ЦАР, Куба, КНДР, Киргизия, Молдавия, Сирия, Туркмения и Венесуэла. Кредитные рейтинги ниже B-/B3 от международных рейтинговых агентств присвоены Кубе и Венесуэле.
По общим правилам Белоруссия, Венесуэла, Куба, Армения не смогут претендовать на получение российских госкредитов. Россия с 2015 года предоставляла двусторонние кредиты Армении (на покупку вооружений и эксплуатацию Армянской АЭС), Кубе (на строительство промышленных объектов), а Белоруссия и Венесуэла являются крупнейшими суверенными заемщиками у России, писал РБК.
С 2008 года российское правительство и ВЭБ.РФ выдали Белоруссии по меньшей мере восемь кредитов, подсчитал РБК. На конец марта 2020 года Минск был должен около $7,5 млрд правительству России и еще $0,44 млрд ВЭБу по кредиту на строительство Белорусской АЭС — всего $7,92 млрд.
Но проект постановления, разработанный Минфином, оставляет возможность в виде исключения предоставить госкредит в индивидуальном порядке, «с учетом стратегического характера политических отношений Российской Федерации с государством-заемщиком». Для этого МИД должен сформировать свои предложения.
В 2020 году Россия может предоставить другим странам госкредитов на рекордные 295,7 млрд руб., следует из данных Федерального казначейства. В первом полугодии таких кредитов предоставлено на 65,7 млрд. Список суверенных заемщиков засекречен.
Крупнейшие проблемные госкредиты
В конце 2013 года Россия выступила эксклюзивным покупателем суверенных еврооблигаций Украины на $3 млрд. Бумаги были приобретены по льготной ставке 5%. Евробонды были куплены в рамках соглашения о финансовой помощи республике, когда ее президентом был Виктор Янукович, в увязке с платежами за российский газ. Новые власти Украины отказались платить по этому долгу, и Россия обратилась в английский суд, где процесс идет до сих пор.
В 2011 году Россия предоставила Венесуэле госкредит на сумму до $4 млрд для финансирования закупок вооружений. С того времени Венесуэла трижды реструктурировала долг. Изначально она должна была погасить всю задолженность по выбранному кредиту к сентябрю 2018 года, однако срок окончательных выплат был смещен на 2027 год.