Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

Белоруссия не рассматривает кредит российского правительства в качестве источника финансирования, утверждает глава Минфина республики. Страна обеспечена источниками финансирования, и по ним «есть четкое понимание» на следующий год

Минск больше не запрашивает у Москвы госкредит на $600 млн. Об этом журналистам заявил глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович, передает «БелТа».

По его словам, белорусская сторона не рассматривает кредит российского правительства в качестве источника финансирования, и не ведет переговоров по этому поводу. «Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем», — заявил министр.

Он добавил, что «необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», поскольку Белоруссия обеспечена источниками финансирования в этом году и «есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год».

В частности, заявил Ермолович, до конца текущего года страна рассчитывает получить кредит примерно на $500 млн от Китая, передает ТАСС.

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