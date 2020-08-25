В России начнется набор добровольцев для новых испытаний вакцины от COVID

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

На следующей неделе в России начнется набор пациентов для пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова передала РБК пресс-служба ведомства.

«Документы институт (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи — РБК.) уже подал для пострегистрационных наблюдений. <...> Я думаю, что на следующей неделе начнется набор пациентов, это пройдет с применением [вакцины] в клинической практике», — сказал Мурашко.

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