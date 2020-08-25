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Общество ,  
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У потерпевших по делу сестер Хачатурян заподозрили коронавирус

Потерпевших по уголовному делу сестер Хачатурян об убийстве отца отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус. Об этом ТАСС сообщила представитель потерпевших Юлия Нитченко.

По ее словам, мать убитого Михаила Хачатуряна, его четыре сестры, а также муж одной из сестер, предположительно, подхватили коронавирусную инфекцию. Однако наличие COVID-19 подтверждено пока только у одной из сестер Хачатуряна, при этом «признаки заболевания у всех выражены по-разному», отметила она.

«Точно одно: вся семья в настоящее время находится на карантине», — сказала Нитченко.

Она добавила, что на очередное судебное заседание по делу младшей из сестер Хачатурян, назначенное на 25 августа, потерпевшие не придут. На нем будут присутствовать только их адвокаты, подсудимая и ее защитники.

По словам адвокатов сестер, у них нет признаков заражения коронавирусом.

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Сестры Хачатурян — 17-летняя Мария, 18-летняя Крестина и 19-летняя Ангелина — были задержаны летом 2018 года, им предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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По данным следствия, девушки убили своего отца Михаила Хачатуряна, так как он долгое время причинял им «физические и психические страдания». Тело 57-летнего мужчины с колото-резаными ранами шеи и груди было обнаружено в их квартире на Алтуфьевском шоссе, где семья проживала.

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По словам защиты, Хачатурян домогался и насиловал своих дочерей. Защита настаивает на том, что сестры действовали из самообороны. Младшую из сестер на момент убийства отца признали невменяемой.

Дело двух старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, будет рассматриваться с участием коллегии присяжных, дело Марии Хачатурян — в закрытом режиме в Бутырском суде. Дело последней выделено в отдельное производство.

Теги: убийство, отец, потерпевшие, коронавирус
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