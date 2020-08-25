У потерпевших по делу сестер Хачатурян заподозрили коронавирус

Потерпевших по уголовному делу сестер Хачатурян об убийстве отца отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус. Об этом ТАСС сообщила представитель потерпевших Юлия Нитченко.

По ее словам, мать убитого Михаила Хачатуряна, его четыре сестры, а также муж одной из сестер, предположительно, подхватили коронавирусную инфекцию. Однако наличие COVID-19 подтверждено пока только у одной из сестер Хачатуряна, при этом «признаки заболевания у всех выражены по-разному», отметила она.

«Точно одно: вся семья в настоящее время находится на карантине», — сказала Нитченко.

Она добавила, что на очередное судебное заседание по делу младшей из сестер Хачатурян, назначенное на 25 августа, потерпевшие не придут. На нем будут присутствовать только их адвокаты, подсудимая и ее защитники.

По словам адвокатов сестер, у них нет признаков заражения коронавирусом.