Лавров сообщил об «опасной иллюзии» США по поводу ядерной войны

Сергей Лавров (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

США стремятся обеспечить себе глобальное доминирование над остальными странами любой ценой, чем создают опасную иллюзию того, что им удастся победить в ядерной войне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и Факты».

По словам Лаврова, ситуация в области глобальной безопасности и стратегической стабильности деградирует. Механизмы контроля над ядерным оружием, которые используют в настоящее время, стали разрушаться. «Военно-доктринальные документы некоторых государств снова допускают мысль об ограниченном применении ядерного оружия», — отметил он.

Министр добавил, что Россия пытается объяснить другим государствам, к чему может привести попытки США доминировать над другими странами. «Мы находимся в тесном контакте с другими государствами, обладающими ядерным оружием, работаем над переподтверждением данного основополагающего принципа», — уточнил Лавров. Он подчеркнул, что важно дальше привлекать внимание международной общественности к этой теме, чтобы понимание реальности ядерной угрозы не «замыливалось».