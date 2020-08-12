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Лавров сообщил об «опасной иллюзии» США по поводу ядерной войны

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

США стремятся обеспечить себе глобальное доминирование над остальными странами любой ценой, чем создают опасную иллюзию того, что им удастся победить в ядерной войне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и Факты».

По словам Лаврова, ситуация в области глобальной безопасности и стратегической стабильности деградирует. Механизмы контроля над ядерным оружием, которые используют в настоящее время, стали разрушаться. «Военно-доктринальные документы некоторых государств снова допускают мысль об ограниченном применении ядерного оружия», — отметил он.

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Фото: Министерство обороны России

Министр добавил, что Россия пытается объяснить другим государствам, к чему может привести попытки США доминировать над другими странами. «Мы находимся в тесном контакте с другими государствами, обладающими ядерным оружием, работаем над переподтверждением данного основополагающего принципа», — уточнил Лавров. Он подчеркнул, что важно дальше привлекать внимание международной общественности к этой теме, чтобы понимание реальности ядерной угрозы не «замыливалось».

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Дональд Трамп

Ранее, 23 июля, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, в рамках которого они обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Главы государств подтвердили актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, в по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (договор СНВ-3). Действие документа истекает в феврале 2021 года, однако вопрос об его продлении пока не решен.

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В Кремле несколько раз сообщали о готовности продлить СНВ-3, однако США настаивали на привлечении к нему и Китая. Помимо этого, американская сторона потребовала разработать строгий механизм верификации и распространение соглашения на все ядерные боеголовки, писала WSJ.


 

Теги: Сергей Лавров, США, ядерная война
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