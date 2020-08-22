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В МВД сообщили о задержании финансировавшего протесты жителя Минска

Ольга Чемоданова
Ольга Чемоданова (Фото: МВД Белоруссии / Youtube)

В Минске задержали координатора акций протеста, который занимался поиском участников и финансированием. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.

«Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги», — говорится в сообщении.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters
По данным МВД, задержанный подошел к свидетелю в одном из продуктовых магазинов города и предложил найти людей для участия в несанкционированной акции. Взамен он дал посреднику 60 белорусских рублей (1767 руб.), а также купил еду и алкоголь. Оплаченный митинг должен был пройти 19 августа.

Протесты в Белоруссии начались после объявления предварительных результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, а за его главную конкурентку Светлану Тихановскую — 10%. В штабе Тихановской заявляли о многочисленных фальсификациях в ходе голосования и отказались признавать объявленные ЦИК результаты. Митинги и забастовки в стране продолжаются до сих пор.

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21 августа Генпрокуратура республики напомнила протестующим, что их ждет административная и уголовная ответственность за участие в несанкционированных акциях. Тогда ведомство заявило, что призывы выйти на улицы — это манипуляции в отношении жителей Белоруссии.

Правительство города Гродно некоторое время не мешало массовым акциям и забастовкам рабочих. Однако спустя несколько дней власти перестали выдавать разрешения на проведение митингов и с помощью полиции стали препятствовать сбору граждан.

Теги: Белоруссия, Минск, акции протеста, МВД
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