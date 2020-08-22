В МВД сообщили о задержании финансировавшего протесты жителя Минска
В Минске задержали координатора акций протеста, который занимался поиском участников и финансированием. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.
«Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги», — говорится в сообщении.
Протесты в Белоруссии начались после объявления предварительных результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, а за его главную конкурентку Светлану Тихановскую — 10%. В штабе Тихановской заявляли о многочисленных фальсификациях в ходе голосования и отказались признавать объявленные ЦИК результаты. Митинги и забастовки в стране продолжаются до сих пор.
напомнила протестующим, что их ждет административная и уголовная ответственность за участие в несанкционированных акциях. Тогда ведомство заявило, что призывы выйти на улицы — это манипуляции в отношении жителей Белоруссии.