Генпрокуратура Белоруссии заявила о манипуляциях участниками протестов

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Генпрокуратура Белоруссии напомнила участникам несанкционированных акций, которые начались в стране после выборов президента республики 9 августа, о том, что их могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Заявление опубликовано на сайте надзорного органа.

В сообщении говорится, что в стране продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых акций, о чем, как считают в Генпрокуратуре, забывают или сознательно умалчивают организаторы митингов.

«Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнения. При этом мы наблюдаем откровенные манипуляции. Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством», — говорится в сообщении.

Ранее власти пятого по величине белорусского города Гродно разрешили митинги на центральных площадях и постановили не наказывать бастующих работников предприятий. Однако спустя несколько дней, власти города перестали выдавать разрешения на проведения митингов, а также начали препятствовать их проведению.