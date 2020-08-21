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Протесты в Белоруссии ,  
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Генпрокуратура Белоруссии заявила о манипуляциях участниками протестов

Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Генпрокуратура Белоруссии напомнила участникам несанкционированных акций, которые начались в стране после выборов президента республики 9 августа, о том, что их могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Заявление опубликовано на сайте надзорного органа.

В сообщении говорится, что в стране продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых акций, о чем, как считают в Генпрокуратуре, забывают или сознательно умалчивают организаторы митингов.

«Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнения. При этом мы наблюдаем откровенные манипуляции. Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством», — говорится в сообщении.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Ранее власти пятого по величине белорусского города Гродно разрешили митинги на центральных площадях и постановили не наказывать бастующих работников предприятий. Однако спустя несколько дней, власти города перестали выдавать разрешения на проведения митингов, а также начали препятствовать их проведению.

Протесты в Белоруссии продолжаются почти две недели. В первые дни протестов начались столкновения участников акций с правоохранительными органами. Сотрудники ОМОН при разгоне протестующих применили спецсредства, включая светошумовые гранаты. По данным МВД в Белоруссии задержали более 7 тыс. человек. Вскоре количество задержаний сократилось, и, по данным МВД на 18 августа, среди задержанных участников акций оставалось 44 человека. Там также указывали, что на получение травм при задержании пожаловались более 600 человек, 100 из них заявили о травмировании в местах временного содержания. Как минимум три человека погибли в результате столкновений с правоохранительными органами.

Теги: Белоруссия, акции протеста, Генпрокуратура
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