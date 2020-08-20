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Пошедший навстречу протестующим белорусский город отказался от уступок

Пятый по величине город в Белоруссии, Гродно, был первым, в котором власти пошли на уступки протестующим, разрешив им массовые акции. Однако спустя несколько дней власти города пошли на попятную
Фото: Виталий Скворцов / ТАСС
Фото: Виталий Скворцов / ТАСС

Мэр Гродно Мечислав Гой выступил с обращением к гражданам города и призвал вернуть протест в законное русло. Как отмечает Tut.by, власти города перестали идти на уступки протестующим и не дают разрешения на проведение новых массовых акций.

Обращение главы городского исполнительного комитета показал местный телеканал «Гродно Плюс». Мечислав Гой заявил, что последние события в городе «показали, что мы можем потерять понимание и согласие в обществе». Он отметил, что власти города признают за каждым человеком право выражения его гражданской позиции, однако считают, что это должно происходить «в цивилизованных рамках, рамках соблюдения законодательства». «Последние дни показали, что участники протестных мероприятий призывают к забастовкам на предприятиях, к оскорблениям, унижениям, запугиваниям и угрозам физической расправой педагогам, руководителям предприятий, семьям служащих правоохранительных органов, военнослужащих и просто людей, имеющих иную точку зрения», — сказал он.

Гой попросил жителей города не поддаваться на провокации и «призывы к совершению противоправных действий и поступков», а также потребовал прекратить оказывать давление на сотрудников правоохранительных органов. Особо он подчеркнул требование «уважать право на отдых гродненцев в тишине» и свободное передвижение по улицам города.

«За собой оставляем право на принятие всех законных мер и методов к людям, нарушившим или игнорирующим эти требования», — сказал мэр города.

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Tut.by отмечает, что раньше власти города лояльно относились к протестам. Так, несколько дней назад на встрече с рабочими Гой говорил, что за все дни протестов в городе не было «поломано ни одной лавочки». Каждый раз при проведении акций на центральной площади Гродно волонтеры договаривались с властью о разрешении на акцию. «[Нужно] подавать заявку (ее рассматривают 15 дней) или уведомлять о проведении. Мы работали по второму варианту, и все шло более или менее хорошо», — приводит издание слова активистов. До 19 августа каждый раз власти давали согласие на проведение акции, об этом волонтеры договаривались с ними в «ручном режиме».

Однако накануне разрешение внезапно не было получено. «19 августа разрешения не были получены, однако люди все равно стали собираться на площади. Мы также должны были быть там. Поэтому мероприятие прошло в том формате, в котором прошло», — сообщили активисты.

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«Белсат» сообщал, что накануне жителям Гродно, пришедшим на площадь Ленина, объявили, что акция незаконна. Доступ к электричеству организаторам также не предоставили.

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Всего за день до этого на сайте гродненского исполкома был опубликован ответ на обращение общественности, в котором власти города разрешили проведение массовых акций на площади Ленина и улице Советская. Исполком пошел и на другие уступки: митингующим пообещали обеспечить медицинское, техническое и информационное сопровождение. Местное управление милиции принесло извинения за действия силовиков, также было организовано разбирательство по случаям насилия при задержаниях. Гродно был первым крупным белорусским городом, власти которого согласились выполнить ряд требований протестующих.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Гродно находится на западе Белоруссии и является пятым по населению городом республики. В нем проживают более 356 тыс. человек. По некоторым оценкам, численность акций протеста в Гродно доходила до нескольких десятков тысяч человек.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, протесты
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