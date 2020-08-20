Пошедший навстречу протестующим белорусский город отказался от уступок

Пятый по величине город в Белоруссии, Гродно, был первым, в котором власти пошли на уступки протестующим, разрешив им массовые акции. Однако спустя несколько дней власти города пошли на попятную

Фото: Виталий Скворцов / ТАСС

Мэр Гродно Мечислав Гой выступил с обращением к гражданам города и призвал вернуть протест в законное русло. Как отмечает Tut.by, власти города перестали идти на уступки протестующим и не дают разрешения на проведение новых массовых акций.

Обращение главы городского исполнительного комитета показал местный телеканал «Гродно Плюс». Мечислав Гой заявил, что последние события в городе «показали, что мы можем потерять понимание и согласие в обществе». Он отметил, что власти города признают за каждым человеком право выражения его гражданской позиции, однако считают, что это должно происходить «в цивилизованных рамках, рамках соблюдения законодательства». «Последние дни показали, что участники протестных мероприятий призывают к забастовкам на предприятиях, к оскорблениям, унижениям, запугиваниям и угрозам физической расправой педагогам, руководителям предприятий, семьям служащих правоохранительных органов, военнослужащих и просто людей, имеющих иную точку зрения», — сказал он.

Гой попросил жителей города не поддаваться на провокации и «призывы к совершению противоправных действий и поступков», а также потребовал прекратить оказывать давление на сотрудников правоохранительных органов. Особо он подчеркнул требование «уважать право на отдых гродненцев в тишине» и свободное передвижение по улицам города.

«За собой оставляем право на принятие всех законных мер и методов к людям, нарушившим или игнорирующим эти требования», — сказал мэр города.