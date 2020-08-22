Дочь Ефремова отреагировала на отказ отца от своих адвокатов

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала отказ актера от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом она написала в своем Twitter.



«Ну, наконец-то, Господи», — сказано в сообщении.

Ранее актер заявил на заседании суда, что отказался от услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, но они продолжат работу как его консультанты. По словам Ефремова, такое решение обосновано тем, что над Пашаевым «посмеиваются» представители потерпевшей стороны, в том числе адвокат Александр Добровинский. Актер добавил, что наймет адвокатов посильнее, и отметил, что у него есть знакомые юристы Генрих Падва и Генри Резник.

Падва сообщил РБК, что ему не поступало официального обращения. «Когда будет — будем обсуждать», — добавил он. Резник сказал РБК, что рассмотрит предложение Ефремова стать его адвокатом, если оно поступит.