Дочь Ефремова отреагировала на отказ отца от своих адвокатов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 августа Общество, 09:46 Армия Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 09:41 РБК Pro: готовы ли топ-менеджеры России отказаться от отпуска в 2020 году Pro, 09:39 Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Ярославле Общество, 09:32 Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США Политика, 09:30 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 09:25 Американский вирусолог — РБК: «Обязательная вакцинация просто невозможна» Политика, 09:00 Железный бариста: зачем российский фастфуд заменяет персонал роботами Pro, 08:59 Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли Политика, 08:53 Дочь Ефремова отреагировала на отказ отца от своих адвокатов Общество, 08:40 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 07:55 Сильные пожары в Калифорнии унесли не менее шести жизней Общество, 07:28 СМИ узнали о блокировке десятков сайтов в Белоруссии Политика, 07:21 Две девочки утонули в затопленном котловане в Чите Общество, 06:53
Общество ,  
0 

Дочь Ефремова отреагировала на отказ отца от своих адвокатов

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала отказ актера от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом она написала в своем Twitter.


«Ну, наконец-то, Господи», — сказано в сообщении.

Ранее актер заявил на заседании суда, что отказался от услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, но они продолжат работу как его консультанты. По словам Ефремова, такое решение обосновано тем, что над Пашаевым «посмеиваются» представители потерпевшей стороны, в том числе адвокат Александр Добровинский. Актер добавил, что наймет адвокатов посильнее, и отметил, что у него есть знакомые юристы Генрих Падва и Генри Резник.

Падва сообщил РБК, что ему не поступало официального обращения. «Когда будет — будем обсуждать», — добавил он. Резник сказал РБК, что рассмотрит предложение Ефремова стать его адвокатом, если оно поступит.

Ефремов перевел ₽800 тыс. четверым потерпевшим по своему делу
Общество
Михаил Ефремов

Автомобиль Михаила Ефремова 8 июня на Смоленской площади попал в аварию. Его машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с фургоном, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Позднее Захаров умер в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Изначально актер признал свою вину, но позднее отказался от признания. Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что за рулем автомобиля находился не подсудимый, а другой человек.


 

Теги: Михаил Ефремов, суд, ДТП
Материалы по теме
Адвокат Резник пообещал изучить возможное предложение Ефремова о работе
Общество
Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов
Общество
Ефремов допустил свое нахождение на пассажирском месте во время ДТП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter