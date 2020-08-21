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Адвокат Резник пообещал изучить возможное предложение Ефремова о работе

Генри Резник
Генри Резник (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Адвокат Генри Резник заявил РБК, что рассмотрит предложение актера Михаила Ефремова стать его защитником, если оно поступит.

«Ко мне никто не обращался. Если обратятся — я рассмотрю. Если Михаил обратится к известным адвокатам, как я понимаю, то им предстоит быть «говорящей головой». Им надо будет в таком случае озвучивать советы, которые ему будут давать прежние адвокаты», — заявил он.

Ефремов в суде отказался от своих адвокатов
Общество
Михаил Ефремов

Как отметил Резник, у него есть сомнения, что адвокаты с именем, настоящие профессионалы согласятся на такую роль. При этом он добавил, что не намекает на себя.

Ранее Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП со смертельным исходом, отказался в суде от своих адвокатов. «У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский», — отметил актер.

Материал дополняется

Теги: адвокат, Михаил Ефремов, новости
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