Адвокат Резник пообещал изучить возможное предложение Ефремова о работе

Генри Резник (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Адвокат Генри Резник заявил РБК, что рассмотрит предложение актера Михаила Ефремова стать его защитником, если оно поступит.

«Ко мне никто не обращался. Если обратятся — я рассмотрю. Если Михаил обратится к известным адвокатам, как я понимаю, то им предстоит быть «говорящей головой». Им надо будет в таком случае озвучивать советы, которые ему будут давать прежние адвокаты», — заявил он.

Как отметил Резник, у него есть сомнения, что адвокаты с именем, настоящие профессионалы согласятся на такую роль. При этом он добавил, что не намекает на себя.

Ранее Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП со смертельным исходом, отказался в суде от своих адвокатов. «У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский», — отметил актер.