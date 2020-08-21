«Дочка» Сбербанка займется производством вакцины от коронавируса

Герман Греф (Фото: Global Look Press)

Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф подтвердил на пресс-конференции по итогам наблюдательного совета, что компания ООО «Иммунотехнологии», зарегистрированная 15 мая, была создана для производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Она [компания «Иммунотехнологии»] создавалась как раз под создание этой вакцины, как проектный офис по созданию этой вакцины. Это дочернее предприятие» — сказал Греф журналистам. Греф также сообщил, что Сбербанк финансирует создание вакцины и саму компанию.

«Мы выполняем функцию такого проектного офиса, помогающего Министерству здравоохранения и учреждениям проводить эти разработки и делать трансфер технологии», — добавил Греф.

О том, что Сбербанк собирается производить вакцину от коронавируса, 17 мая сообщил «Фармвестник» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Тогда сообщалось, что компания будет заниматься масштабированием производства вакцины.

Первой в России была зарегистрирована вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (рыночное наименование «Спутник-V») от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом объявил президент России Владимир Путин 11 августа. Испытания еще одной вакцины, созданной центром «Вектор», должны завершиться осенью.