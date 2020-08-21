Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 12:39
После взрыва газа в Ярославле под завалами ищут ребенка Общество, 23:06 «Дочка» Сбербанка займется производством вакцины от коронавируса Общество, 23:01 США выделили Украине медицинскую и гуманитарную помощь на $18,3 млн Политика, 22:59 «Калашников» представил новейший пулемет РПЛ-20 Общество, 22:57 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 22:49 Как придумать и запомнить надежный пароль РБК и Билайн, 22:43 В Белоруссии в третий раз за неделю не напечатали «Комсомольскую правду» Политика, 22:41 Во время акций от наездов автомобилей пострадали 12 белорусских силовиков Политика, 22:29 Глава ВОЗ оценил возможность завершения пандемии после создания вакцины Общество, 22:18 В «Гринпис» оценили ультиматум властей Башкирии по горе Куштау Общество, 22:15 МВД Белоруссии сообщило о почти 50 уголовных делах за насилие к силовикам Политика, 22:06 Жена Навального подписала заявление на его отправку в Германию Общество, 22:00 СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в Ярославле Общество, 21:52 Появилось видео последствий взрыва в жилом доме в Ярославле Общество, 21:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

«Дочка» Сбербанка займется производством вакцины от коронавируса

Сбербанк России RU000A0JWUE9 ₽1 079,24 -0,05% Купить
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Global Look Press)

Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф подтвердил на пресс-конференции по итогам наблюдательного совета, что компания ООО «Иммунотехнологии», зарегистрированная 15 мая, была создана для производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Она [компания «Иммунотехнологии»] создавалась как раз под создание этой вакцины, как проектный офис по созданию этой вакцины. Это дочернее предприятие» — сказал Греф журналистам. Греф также сообщил, что Сбербанк финансирует создание вакцины и саму компанию.

«Мы выполняем функцию такого проектного офиса, помогающего Министерству здравоохранения и учреждениям проводить эти разработки и делать трансфер технологии», — добавил Греф.

О том, что Сбербанк собирается производить вакцину от коронавируса, 17 мая сообщил «Фармвестник» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Тогда сообщалось, что компания будет заниматься масштабированием производства вакцины.

Первой в России была зарегистрирована вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (рыночное наименование «Спутник-V») от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом объявил президент России Владимир Путин 11 августа. Испытания еще одной вакцины, созданной центром «Вектор», должны завершиться осенью.

Как производится первая российская вакцина от COVID-19. Видео
Общество

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, из более чем 20 разрабатываемых сейчас в России видов вакцины от COVID-19 наиболее перспективными являются разрабатываемые в НИЦЭМ и ГНЦ «Вектор».

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Сбербанк, коронавирус, пандемия, вакцина, Герман Греф
Материалы по теме
Врач назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество
Как производится первая российская вакцина от COVID-19. Видео
Общество
Центр имени Гамалеи назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter