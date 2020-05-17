Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах Технологии и медиа, 12:52 Геркус высмеял руководство «Локомотива» за слова о благополучии клуба Спорт, 12:43 СМИ узнали о компании Сбербанка для производства вакцины от коронавируса Общество, 12:39 Брейк-бит и бас Валерии Коган: джаз-relax-трек РБК и Porsche, 12:23 Глава «Мерседеса» допустил возможность прихода в команду Феттеля Спорт, 12:13 Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах в 2020 году Общество, 12:07 ИИ против пробок, 3D принтер в космосе и Китай — лидер в гонке 5G Индустрия 4.0, 12:00  Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своей резиденции Политика, 11:59 Умерла 31-летняя чемпионка по спортивной борьбе Джаннетт Мальки Пече Спорт, 11:52 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 11:36 В Ираке ввели комендантский час из-за коронавируса Политика, 11:25 Мещеряков заявил о завершении благополучного этапа в «Локомотиве» Спорт, 11:22 В России провели почти 7 млн исследований на COVID-19 Общество, 11:20 В Москве за сутки выявили 3,8 тыс. новых случаев COVID-19 Общество, 11:19
Пандемия коронавируса ,  
0 

СМИ узнали о компании Сбербанка для производства вакцины от коронавируса

ООО «Иммунотехнологии» зарегистрировали 15 мая. Ранее Сбербанк искал добровольцев для испытаний нового лекарства. По данным «Фармвестника», с производством лекарства будет связана именно эта компания
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сбербанк создал дочернюю компанию, которая будет заниматься масштабированием производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание «Фармвестник» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет об ООО «Иммунотехнологии». По данным СПАРК, компания с уставным капиталом ₽50 млн была зарегистрирована 15 мая и на 100% принадлежит Сбербанку. В качестве видов деятельности указаны научные исследования и разработки в области биотехнологии, производство лекарственных препаратов, оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Генеральным директором ООО «Иммунотехнологии» является Дмитрий Ефимов — это бывший генеральный директор АО «Нижфарм» и старший вице-президент STADA CIS, пишет издание.

По данным «Фармвестника», производить новая компания будет вакцину, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Разработчик вакцины от COVID-19 оценил сроки ее появления в России
Общество
Фото: Егор Алеев / ТАСС

РБК направил запрос в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, а также в Сбербанк.

14 мая стало известно о том, что Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании вакцины против коронавируса. В письме рассказывалось о том, что клинические испытания первого образца вакцины, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, начнутся в июне.

16 мая директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на канале «Россия 1» заявил, что если исследования на приматах, а затем добровольцах новой вакцины пройдет успешно, то она может быть запущена в производство уже в августе.

При этом Гинцбург предупредил, что обеспечить всех жителей лекарством не удастся. «Минздрав над этим думает, как это сделать, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины», — отметил он.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Алена Прохоренко, Евгения Чернышова
Теги: вакцина, Сбербанк
Материалы по теме
Разработчик вакцины от COVID-19 оценил сроки ее появления в России
Общество
Трамп не исключил возможность сделать вакцину против COVID-19 бесплатной
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter