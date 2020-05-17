СМИ узнали о компании Сбербанка для производства вакцины от коронавируса

ООО «Иммунотехнологии» зарегистрировали 15 мая. Ранее Сбербанк искал добровольцев для испытаний нового лекарства. По данным «Фармвестника», с производством лекарства будет связана именно эта компания

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сбербанк создал дочернюю компанию, которая будет заниматься масштабированием производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание «Фармвестник» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет об ООО «Иммунотехнологии». По данным СПАРК, компания с уставным капиталом ₽50 млн была зарегистрирована 15 мая и на 100% принадлежит Сбербанку. В качестве видов деятельности указаны научные исследования и разработки в области биотехнологии, производство лекарственных препаратов, оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Генеральным директором ООО «Иммунотехнологии» является Дмитрий Ефимов — это бывший генеральный директор АО «Нижфарм» и старший вице-президент STADA CIS, пишет издание.

По данным «Фармвестника», производить новая компания будет вакцину, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.