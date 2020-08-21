Авария с участием Ефремова , 21 авг, 17:07
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Адвокат Ефремова отреагировала на отказ актера от ее услуг
Актер Михаил Ефремов действительно отказался от своих адвокатов, по его мнению, они раздражают судью. Об этом РБК заявила бывший адвокат артиста Елизавета Шаргородская.
«Мы останемся его консультантами. Другой вопрос — почему. По мнению Михаила Олеговича, наблюдающего за ходом судебного заседания, мы просто раздражаем судью, ведь во всех наших ходатайствах было отказано судом. Биологическую Экспертизу подушек безопасности также не провели, хотя данная экспертиза — прямое доказательство либо невиновности Ефремова, либо его вины. Фамилии Падва и Резник Михаил на заседании называл, но не утверждал, что они будут его адвокатами, а лишь сказал, что знает их», — сказала она.
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