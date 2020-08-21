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Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов

Участники процесса по делу Михаила Ефремова о смертельном ДТП в зале Пресненского суда
Участники процесса по делу Михаила Ефремова о смертельном ДТП в зале Пресненского суда (Фото: пресс-служба Пресненского районного суда Москвы / АГН «Москва»)

Пресненский суд Москвы перенес на 24 августа слушания по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова после того, как он отказался от своих адвокатов. Решение о переносе огласила судья Елена Абрамова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа», — заявила Елена Абрамова. На вопрос судьи к обвиняемому, нужна ли ему помощь с поиском новых представителей защиты, Ефремов ответил отрицательно.

Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП
Общество
Михаила Ефремов

Ранее на заседании суда артист сообщил об отказе от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, однако они останутся консультантами. Он мотивировал свое решение тем, что, во-первых, над его адвокатами «посмеивались», а во-вторых, он сможет найти адвокатов «посильнее». Среди возможных кандидатов он упомянул своих знакомых адвокатов Генриха Падву и Генри Резника.

Адвокат Шаргородская связала свое увольнение с тем, что, по мнению Ефремова, она вместе с Пашаевым раздражали судью.

На этом же судебном заседании сторона защиты Ефремова заявила отвод судье Абрамовой, мотивируя это тем, что суд в ее лице «заинтересован в исходе дела», но судья отказала в ходатайстве о своем отводе, сославшись на отсутствие оснований для этого.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. На Смоленской площади в Москве автомобиль актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого вскоре умер в больнице от полученных трав. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы наркотиков и алкоголя. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Сам артист вину не признает, ссылаясь на пробелы в памяти.

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Теги: Михаил Ефремов, суд, адвокат, ДТП
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