Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов

Участники процесса по делу Михаила Ефремова о смертельном ДТП в зале Пресненского суда (Фото: пресс-служба Пресненского районного суда Москвы / АГН «Москва»)

Пресненский суд Москвы перенес на 24 августа слушания по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова после того, как он отказался от своих адвокатов. Решение о переносе огласила судья Елена Абрамова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа», — заявила Елена Абрамова. На вопрос судьи к обвиняемому, нужна ли ему помощь с поиском новых представителей защиты, Ефремов ответил отрицательно.

Ранее на заседании суда артист сообщил об отказе от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, однако они останутся консультантами. Он мотивировал свое решение тем, что, во-первых, над его адвокатами «посмеивались», а во-вторых, он сможет найти адвокатов «посильнее». Среди возможных кандидатов он упомянул своих знакомых адвокатов Генриха Падву и Генри Резника.

Адвокат Шаргородская связала свое увольнение с тем, что, по мнению Ефремова, она вместе с Пашаевым раздражали судью.