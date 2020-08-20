Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля защиты Ефремова

Александр Добровинский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал показания свидетеля аварии.

«Свидетель видел подушку безопасности через опущенное стекло, а согласно экспертизе оно не было опущено», — сказал РБК Добровинский.

Как заявил РБК Добровинский, свидетель подтвердил, что человек, сидевший за рулем автомобиля Ефремова после ДТП, голыми руками убирал подушку безопасности. Однако из данных экспертизы известно, что на подушке безопасности и руле было обнаружено наличие следов ДНК только самого Михаила Ефремова.

На заседании суда свидетель защиты Александр Кобец заявил, что Ефремов в момент аварии «100% сидел на пассажирском сиденье». По его словам, после ДТП он подошел к машине Ефремова, за рулем которой сидел мужчина славянской внешности с черными волосами. Свидетель отметил, что он сказал ему уходить. Кобец также сообщил, что сидевший за рулем машины был без перчаток.

Смертельное ДТП на Садовом кольце с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Его водитель, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице на следующий день.

Медэкспертиза установила, что находившийся за рулем Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Суд отправил его под домашний арест до января 2021 года. Ефремов вину не признает.