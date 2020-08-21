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Пандемия коронавируса ,  
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Купившим билеты на «Спасскую башню» вернут деньги из-за отмены фестиваля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Купившим деньги на ранее отмененный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» вернут деньги. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Если билеты были куплены банковской картой на сайте фестиваля, то деньги вернутся на счет автоматически в течение десяти дней от 24 августа. В случае если билеты были куплены в кассах, то возврат осуществляется в кассе «Цветной бульвар».

Из-за коронавируса отменили фестиваль «Спасская башня» на Красной площади
Общество
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ранее стало известно об отмене фестиваля «Спасская башня», который проводится в Москве с 2006 года. Решение об отмене было принято правительством Москвы «в связи с необходимостью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в столице».

Следующий фестиваль состоится в 2021 году на Красной площади с 27 августа по 6 сентября 2021 года.

В России в связи с пандемией коронавируса были отменены ряд фестивалей и массовых мероприятий. Так, были перенесены фестиваль «Нашествие» и «Кинотавр».

Фестиваль «Новая волна» отменили из-за коронавируса
Общество
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

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В Москве за последние сутки выявили 690 новых зараженных коронавирусом, вылечились 1160 человек. Умерли за сутки 12 человек. С начала пандемии в столице выявили 255 826 случаев заражения COVID-19, более 202 тыс. человек выздоровели и 4,7 тыс. умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, пандемия, коронавирус
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