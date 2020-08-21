Купившим билеты на «Спасскую башню» вернут деньги из-за отмены фестиваля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Купившим деньги на ранее отмененный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» вернут деньги. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Если билеты были куплены банковской картой на сайте фестиваля, то деньги вернутся на счет автоматически в течение десяти дней от 24 августа. В случае если билеты были куплены в кассах, то возврат осуществляется в кассе «Цветной бульвар».

Ранее стало известно об отмене фестиваля «Спасская башня», который проводится в Москве с 2006 года. Решение об отмене было принято правительством Москвы «в связи с необходимостью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в столице».

Следующий фестиваль состоится в 2021 году на Красной площади с 27 августа по 6 сентября 2021 года.