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Пандемия коронавируса ,  
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Фестиваль «Новая волна» отменили из-за коронавируса

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Международный фестиваль «Новая волна», который должен был пройти в Казани в августе, отменили из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организаторов на странице мероприятия «ВКонтакте».

В публикации сказано, что компания «АРС» и оргкомитет конкурса «Новая волна» на протяжении последних двух месяцев откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация с пандемией стабилизируется и массовые мероприятия начнут проходить в обычных форматах.

«Но, к сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы», — пояснили организаторы.

Об отмене «Новой волны» написал на своей странице в Instagram также композитор и генеральный продюсер мероприятия Игорь Крутой. Он поблагодарил фанатов конкурса за добрые пожелания и сообщил, что мероприятие будет перенесено на следующий год.

О планах провести «Новую волну» в 2020 году в Казани Крутой объявил в декабре 2019 года. По его словам, решение было принято в связи с празднованием 100-летия Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР).

С 2002 по 2014 год конкурс «Новая волна» проводился в Юрмале. Шесть лет назад депутаты Казанской городской думы предложили провести мероприятие в столице Татарстана. Однако с 2015 года его проводили в Сочи.

Теги: Казань, «Новая волна», коронавирус
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