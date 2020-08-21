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Пандемия коронавируса ,  
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Из-за коронавируса отменили фестиваль «Спасская башня» на Красной площади

Власти Москвы решили отказаться от музыкального фестиваля «Спасская башня», проводящегося на Красной площади с 2006 года. Это связано с рисками распространения коронавируса
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», традиционно проходящий на Красной площади в Москве, в этом году не состоится. Об этом организаторы сообщили на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль был отменен по решению правительства Москвы, которое уведомило об этом организаторов.

«В связи с необходимостью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в столице, ограничениями на проведение массовых мероприятий в Москве в период конца августа — начала сентября руководство города уведомило организаторов Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» об отмене мероприятия на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Деньги за билеты, купленные в электронном виде, вернут покупателям в течение десяти дней. Для возврата билетов, купленных в кассах, деньги будут возвращать по заявлению, которое необходимо подать в кассу «Цветной бульвар».

Следующий фестиваль состоится в 2021 году на Красной площади с 27 августа по 5 сентября 2021 года.

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Фестиваль «Спасская башня» проводится в Москве с 2006 года. В рамках фестиваля в городе выступают военные оркестры из разных стран мира. В 2019 году участниками фестиваля стали коллективы из 12 стран: Азербайджана, Беларуси, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции, Японии. Фестиваль завершается прохождением всех оркестров по Красной площади. Мероприятие обычно проводится в канун дня города.

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В Москве за последние сутки выявили 690 новых больных, зараженных коронавирусом, вылечились 1160 человек. Умерли за сутки 12 человек. С начала пандемии в столице выявили 255 826 случаев заражения COVID-19, более 202 тыс. человек выздоровели и 4,7 тыс. умерли.

Издание «Октагон» со ссылкой на источники писало, что осенью в Москве могут вновь вернуть режим самоизоляции и пропусков. Его собеседник отмечал, что новые ограничения могут оказаться более жесткими, чем в апреле—мае. Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно опровергал информацию о введении ограничительных мер в сентябре. По его словам, такие сообщения — это «слухи бесконечные». При этом мэр указывал, что в ближайшие месяцы москвичам придется носить маски и соблюдать меры безопасности, установленные Роспотребнадзором. «По поводу [возобновления ограничений] 15 сентября — это слухи бесконечные. Просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», — сказал он 13 августа.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Спасская башня, фестиваль, Москва
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