Из-за коронавируса отменили фестиваль «Спасская башня» на Красной площади

Власти Москвы решили отказаться от музыкального фестиваля «Спасская башня», проводящегося на Красной площади с 2006 года. Это связано с рисками распространения коронавируса

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», традиционно проходящий на Красной площади в Москве, в этом году не состоится. Об этом организаторы сообщили на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль был отменен по решению правительства Москвы, которое уведомило об этом организаторов.

«В связи с необходимостью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в столице, ограничениями на проведение массовых мероприятий в Москве в период конца августа — начала сентября руководство города уведомило организаторов Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» об отмене мероприятия на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Деньги за билеты, купленные в электронном виде, вернут покупателям в течение десяти дней. Для возврата билетов, купленных в кассах, деньги будут возвращать по заявлению, которое необходимо подать в кассу «Цветной бульвар».

Следующий фестиваль состоится в 2021 году на Красной площади с 27 августа по 5 сентября 2021 года.