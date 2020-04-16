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Пандемия коронавируса ,  
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Организаторы объявили о переносе фестиваля «Кинотавр» на осень

Фото: kinotavrfest / Facebook

Российский кинофестиваль «Кинотавр» перенесут на осень в связи с эпидемией коронавируса в стране. Об этом сообщили организаторы на странице фестиваля в Facebook.

«По понятным причинам фестиваль «Кинотавр» не сможет состояться в объявленные ранее даты — с 7 по 14 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Новые даты проведения «Кинотавра» организаторы пообещали сообщить дополнительно. Они выразили благодарность всем, кто помогает спасать жизни людей во время эпидемии COVID-19, и попросили граждан оставаться дома в период всеобщей самоизоляции.

Конкурс «Евровидение» отменили из-за коронавируса
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«Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль, который проводится в Сочи с 1990 года. Инициаторами его создания были продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский.

До 2011 года в фестивале принимали участие только российские картины, но затем на конкурс стали принимать фильмы на русском языке, вне зависимости от места производства.

Международный авиасалон Фарнборо отменили из-за пандемии коронавируса
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В 2019 году лауреатами 30-го, юбилейного, «Кинотавра» стали фильм «Бык» Бориса Акопова; актриса Виктория Толстоганова за лучшую женскую роль в картине «Выше неба»; режиссер Александр Лунгин за фильм «Большая поэзия» и другие.

Ранее из-за пандемии коронавируса во всем мире отменили большинство массовых мероприятий: фестивалей, выставок, форумов. Среди них песенный конкурс «Евровидение», арт-фестиваль Burning Man, международный автосалон в Детройте и авиасалон в Фарнборо.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: «Кинотавр», кинофестиваль, коронавирус
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