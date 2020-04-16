Организаторы объявили о переносе фестиваля «Кинотавр» на осень

Фото: kinotavrfest / Facebook

Российский кинофестиваль «Кинотавр» перенесут на осень в связи с эпидемией коронавируса в стране. Об этом сообщили организаторы на странице фестиваля в Facebook.

«По понятным причинам фестиваль «Кинотавр» не сможет состояться в объявленные ранее даты — с 7 по 14 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Новые даты проведения «Кинотавра» организаторы пообещали сообщить дополнительно. Они выразили благодарность всем, кто помогает спасать жизни людей во время эпидемии COVID-19, и попросили граждан оставаться дома в период всеобщей самоизоляции.

«Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль, который проводится в Сочи с 1990 года. Инициаторами его создания были продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский.