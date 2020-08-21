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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве зарегистрировали 690 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 690 новых новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы.

«Последние два месяца в Москве количество новых случаев уменьшается в среднем на 3,5% за неделю», — говорится в сообщении.

Среди новых выявленных случаев чуть более половины — россияне в возрасте от от 18 до 45 лет, 24,6% — от 46 до 65 лет. Среди 690 зараженных 10,5% зараженных составляют дети.

В российском оперативном штабе добавили, что за последние сутки в Москве выздоровели 1160 человек. С начала пандемии в столице выявили 255 826 случаев заражения COVID-19, более 202 тыс. человек выздоровели и 4,7 тыс. умерли.

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В России за последние сутки коронавирус выявили у 4 870 человек. Так, с учетом новых случаев число зараженных в стране за все время пандемии выросло до 946 976 человек. Кроме того, российский оперативный штаб за последние сутки зафиксировал в России 90 смертей заражения коронавирусом, 5 817 человек вылечились.

Теги: коронавирус, Москва, COVID-19
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