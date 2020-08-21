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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП

Михаила Ефремов
Михаила Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Сторона защиты Михаила Ефремова заявила отвод судье Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой, которая рассматривает дело актера. Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев в зале суда, передает ТАСС.

«Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела», — обратился Пашаев к судье.

По его словам, суд отказался назначить новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Он также добавил, что ходатайства защиты постоянно отклоняются.

Позже, как передает агентство, судья отказала в ходатайстве о своем отводе, сославшись на отсутствие оснований для этого.

Адвокат заявил об установлении сидевшего в машине Ефремова человека
Общество

На судебном заседании 21 августа также не смогла присутствовать вдова погибшего в ДТП с автомобилем Ефремова Сергея Захарова.

«Она дважды пережила сильное потрясение. Первый раз, когда она пришла в суд и думала, что Ефремов перед ней извинится. Но этого не произошло, а произошло глумление — Ефремов сказал, что соболезнует, что у нее такой адвокат, и посоветовал ей купить слуховой аппарат», — рассказал РБК ее защитник Александр Добровинский.

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По его словам, вдове Захарова стало плохо, когда на суде было заявлено ходатайство с указанием того, что не исследована вина Захарова в аварии. «Там давление, сердце, она наблюдается у врача. Я надеюсь, что вторая смерть в этой семье не произойдет», — добавил Добровинский.

Свидетель заявил, что Ефремов «100% сидел на пассажирском месте»
Общество
Михаил Ефремов

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина умер от полученных травм в больнице.

По данным медицинской экспертизы, в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Ефремов сначала записал обращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова, однако во время первого судебного заседания актер заявил, что не может признать вину, так как ничего не помнит.

Накануне Пашаев сообщил РБК, что водитель, сидевший в автомобиле актера Михаила Ефремова в момент ДТП, установлен. Он отметил, что этот человек «весьма известный» и «непростой», добавив, что подробности о нем станут известны позже.

Теги: Михаил Ефремов, суд, новости
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