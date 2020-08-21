Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП

На судебном заседании 21 августа также не смогла присутствовать вдова погибшего в ДТП с автомобилем Ефремова Сергея Захарова.
«Она дважды пережила сильное потрясение. Первый раз, когда она пришла в суд и думала, что Ефремов перед ней извинится. Но этого не произошло, а произошло глумление — Ефремов сказал, что соболезнует, что у нее такой адвокат, и посоветовал ей купить слуховой аппарат», — рассказал РБК ее защитник Александр Добровинский.
По его словам, вдове Захарова стало плохо, когда на суде было заявлено ходатайство с указанием того, что не исследована вина Захарова в аварии. «Там давление, сердце, она наблюдается у врача. Я надеюсь, что вторая смерть в этой семье не произойдет», — добавил Добровинский.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина умер от полученных травм в больнице.
По данным медицинской экспертизы, в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Ефремов сначала записал обращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова, однако во время первого судебного заседания актер заявил, что не может признать вину, так как ничего не помнит.
Накануне Пашаев сообщил РБК, что водитель, сидевший в автомобиле актера Михаила Ефремова в момент ДТП, установлен. Он отметил, что этот человек «весьма известный» и «непростой», добавив, что подробности о нем станут известны позже.