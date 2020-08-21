Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП

Михаила Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Сторона защиты Михаила Ефремова заявила отвод судье Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой, которая рассматривает дело актера. Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев в зале суда, передает ТАСС.

«Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела», — обратился Пашаев к судье.

По его словам, суд отказался назначить новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Он также добавил, что ходатайства защиты постоянно отклоняются.

Позже, как передает агентство, судья отказала в ходатайстве о своем отводе, сославшись на отсутствие оснований для этого.